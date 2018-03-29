Телеком

12:11 29.03.2018

В работе мессенджера Telegram произошел сбой

В работе мессенджера Telegram произошел сбой

Пользователи Telegram испытывают сложности при работе с мессенджером. Проблема затронула как приложение, так и веб-клиент.

Сайт downdetector.uk, отслеживающий сбои в работе сайтов и приложений, сообщил, что сбои в работе Telegram наблюдаются в Казахстане, России, Италии, на Украине, в Белоруссии и ряде стран ЕС.

Telegram подтвердил сбой в работе мессенджера, следует из сообщения компании в твиттере. "Наши пользователи в Европе, на Ближнем Востоке и в странах СНГ испытывают проблемы при попытке соединения", - говорится в сообщении Telegram. Сервис выясняет причины сбоя и надеется устранить его в скором времени.

 

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