В работе мессенджера Telegram произошел сбой

Пользователи Telegram испытывают сложности при работе с мессенджером. Проблема затронула как приложение, так и веб-клиент.

Сайт downdetector.uk, отслеживающий сбои в работе сайтов и приложений, сообщил, что сбои в работе Telegram наблюдаются в Казахстане, России, Италии, на Украине, в Белоруссии и ряде стран ЕС.

Telegram подтвердил сбой в работе мессенджера, следует из сообщения компании в твиттере. "Наши пользователи в Европе, на Ближнем Востоке и в странах СНГ испытывают проблемы при попытке соединения", - говорится в сообщении Telegram. Сервис выясняет причины сбоя и надеется устранить его в скором времени.

Our users in Europe, Middle East and the CIS countries are experiencing connection issues at the moment. We are looking into the issue and hope to bring you back online soon.