В работе мессенджера Telegram произошел сбой

Пользователи Telegram испытывают сложности при работе с мессенджером. Проблема затронула как приложение, так и веб-клиент.

Сайт downdetector.uk, отслеживающий сбои в работе сайтов и приложений, сообщил, что сбои в работе Telegram наблюдаются в Казахстане, России, Италии, на Украине, в Белоруссии и ряде стран ЕС.

Telegram подтвердил сбой в работе мессенджера, следует из сообщения компании в твиттере. "Наши пользователи в Европе, на Ближнем Востоке и в странах СНГ испытывают проблемы при попытке соединения", - говорится в сообщении Telegram. Сервис выясняет причины сбоя и надеется устранить его в скором времени.