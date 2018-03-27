Телеком

15:51 27.03.2018

"Киевстар" подключит днепровский ЦПАУ к Mobile ID

"Киевстар" подключит днепровский ЦПАУ к Mobile ID

Мобильный оператор компания "Киевстар" и Днепровский городской совет договорились о сотрудничестве в части подключения сайта Центра предоставления административных услуг Днепра (ЦПАУ) к сервису Mobile ID, позволяющему проводить электронную идентификацию личности для получения электронных услуг.

Как отмечается в пресс-релизе оператора, подключение сайта днепровского ЦПАУ к платформе Mobile ID позволит после коммерческого запуска сервиса проводить защищенную авторизацию и аутентификацию пользователей при использовании электронных ресурсов Днепровского городского совета. Так, жители города смогут получать онлайн справки о составе семьи, месте жительства и т.д. без личного визита в ЦПАУ.

"Для Днепра крайне важно минимизировать бюрократию и упростить для наших жителей общение с чиновниками без лишней траты времени. Mobile ID для этого – лучший инструмент", – цитируется в пресс-релизе и.о. заместителя мэра Днепра Яника Мерило.

В настоящее время оператор ведет работы по подготовке к подключению указанного сайта к платформе Mobile ID, а полноценно этот сервис будет доступен только после коммерческого запуска сервиса.

В то же время, в пресс-службе оператора не смогли назвать даты коммерческого запуска Mobile ID, подчеркнув, что это в первую очередь зависит от госорганов, проводящих сейчас финальную легализацию и сертификацию сервиса.

Онлайн-получение доступа к услугам днепровского ЦПАУ производится при помощи электронной цифровой подписи, а также сервиса Bank ID.

Ранее оператор подчеркивал, что для подключения сервиса Mobile ID абонент должен осуществить замену SIM-карты на новую, которая дополнительно обеспечивает поддержку функции повышенной защиты информации при электронной идентификации пользователя.

Как сообщалось, в июле 2017 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман анонсировал внедрение мобильными операторами технологии электронной идентификации Mobile ID до конца 2017 года.

В декабре 2017 года "Киевстар" запустил опытную эксплуатацию сервиса Mobile ID, позволяющего проводить электронную идентификацию личности для получения электронных услуг Госгеокадастра и "Он-лайн дома юстиции".

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

"Киевстар" считает покупку дополнительной сплошной полосы спектра в диапазоне 1800МГц наилучшим решением для компании

"Киевстар" купил 4-й лот на аукционе 4G за 612 млн грн при стартовой цене в 271,6 млн грн

"Киевстар" назначил менеджера VEON финансовым директором

"Киевстар" уплатил почти 1 млрд грн за лицензии 4G в диапазоне 2600 МГц

"Киевстар" предоставит ряду своих абонентов безлимитный доступ к телеканалам "Футбол 1"и "Футбол 2"

"Киевстар" намерен выкупить 2 из 3 дополнительных лотов на 4G-аукционе

"Киевстар" в 2017г увеличил доход на 10,6%, EBITDA – на 18,1%

Президент "Киевстара" Чернышов в VEON будет также руководить бизнес-единицей "Евразия"

"Киевстар" в 2018г планирует установить 600 новых базовых станций

Четвертого мобильного оператора в Украине не будет – президент "Киевстара"

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине надеются на расширение санкций против российских ТРК в связи с кражей радиочастотного ресурса в Крыму

Более половины опрошенных украинцев не проверяют информацию из СМИ, российское ТВ смотрит менее 5%

Цукерберг отказался выступить в парламенте Великобритании об утечке данных

Американская FTC подтвердила факт расследования деятельности Facebook

Киберполиция Киева разоблачила хакера из международной группировки "Cobalt"

Facebook собирал и хранил излишнюю информацию с телефонов на Android

В отношении Facebook будут введены жесткие меры - представитель Еврокомиссии

ZTE предоставил "Укртелекому" долгосрочную линию финансирования на $10 млн на первом этапе

Госкомтелерадио не рекомендует к ввозу в Украину двух книг Азарова

Расследование Facebook нацелено на усиление защиты персональных данных, а не на выявление нарушителей

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА