В Украине надеются на расширение санкций против российских ТРК в связи с кражей радиочастотного ресурса в Крыму

РФ в ходе аннексии Крыма незаконно завладела 503 радиочастотными присвоениями, используемыми украинские телерадиокомпаниями, сообщил член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.

"Российская Федерация фактически украла 503 радиочастотных присвоения, которые использовались украинскими телеканалами и радиостанциями на основании полученных лицензий", - сказал он в ходе "круглого стола" в Киеве во вторник, представляя отчет Нацсовета о потерях украинских телерадиокомпаний вследствие оккупации Крыма.

По словам С.Костинского, всего вследствие аннексии Крыма права на аналоговое телевизионное вещание была лишена 31 телерадиокомпания Украины. Вещание они осуществляли, используя 292 частотных присвоения. Права на цифровое телевизионное вещание лишились 28 телерадиокомпаний, они использовали 72 частотных присвоения в Крыму.

Права на эфирное радиовещание в УКВ-диапазоне (FM) лишились 39 телерадиокомпаний, которые использовали 139 частотных присвоений.

"Мы собрали достаточно доказательств того, что РФ нарушает международное право, в том числе в сфере телерадиовещания. Именно требование внесения телерадиокомпаний, которые являются лицензиатами Роскомнадзора, в санкционные списки, и (внесение в них – ИФ) руководителей этих компаний, и руководителей Роскомнадзора, принимавших решения о распределении радиочастотного ресурса, на наш взгляд, является актуальным", - заявил С.Костинский.

По его словам, украинские телеканалы и радиостанции, которые в ответ на запрос Нацсовета предоставили информацию об убытках, сообщили: таковые составили 60 млн.грн. При этом представитель Нацсовета подчеркнул: если подсчитать убытки всех компаний, то сумма будет намного больше.

Он также сообщил, что сумма потерь государственного оператора телекоммуникаций в Крыму, который является частью Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения, составила 160 млн грн.

"За четыре года оккупации Крыма Украинское государство не получило предварительно почти на 18 млн. грн", - сообщил С.Костинский.

По его словам, вследствие аннексии АРК огромное количество украинских телекомпаний и радиостанций лишились законного права на вещание, которое они получили в соответствии с нормами международного права, законодательства Украины и решений Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

С.Костинский также сообщил, что в целом радиочастотным ресурсом Украины в АРК для осуществления радиовещания пользуются 20 лицензиатов Роскомнадзора, каждый из которых может иметь несколько радиостанций в своем портфеле. В Севастополе таких лицензиатов 14. Телевизионное вещание в автономии осуществляют 22 российские компании, в Севастополе - 23.