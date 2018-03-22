Телеком

15:17 22.03.2018

Нацсовет по телерадиовещанию вынес очередное предупреждение телеканалу "112 Украина"

Нацсовет по телерадиовещанию вынес очередное предупреждение телеканалу "112 Украина"

 Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания вынес очередное предупреждение компаниям, вещающим в многоканальной цифровой телесети МХ-5 с логотипом "112 Украина" - " Ариадна ТВ", "Лидер ТВ", "Партнер ТВ", "ТВ Выбор" и "Новый формат ТВ" - за нарушения программной концепции вещания, изменение формата и логотипа, а также вновь отказался переоформлять их лицензии, сообщил регулятор на официальном на веб-сайте.

Соответствующие решения Нацсовет принял на заседании 22 марта.

"Плановые проверки компаний, проведенные 28 февраля на основании мониторингов 14 февраля, зафиксировали ряд нарушений норм действующего законодательства и условий лицензий вещателей", - отмечает регулятор.

В частности, все указанные региональные компании вещают с одинаковым логотипом "112 Украина", тогда как, по лицензии, логотип должен выглядеть как название компании со словами "эмблема "112 Украина".

Кроме того, выявлено изменение формата вещания: вместо развлекательно-информационного с фильмопоказом компании фактически вещают в информационном формате, что также свидетельствует о нарушениях.

Нацсовет объявил телеканалам предупреждение и обязал лицензиатов в течение месяца привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства. Компаниям отказано в переоформлении лицензий в части изменения программных концепций, поскольку в случае удовлетворения заявок было бы нарушено условие конкурса на региональное вещание.

В ходе заседания члены Нацсовета неоднократно подчеркивали, что телекомпании обращаются к ним с этим вопросом с завидной постоянностью, в частности, прозвучала фраза о направлении к регулятору заявок на переоформление лицензий в части изменения программных концепций 33 или 34 раза.

Как сообщалось, киевский Апелляционный административный суд в июне 2017 года признал противоправным бездействие Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания относительно нерассмотрения им поданных компаниями группы "112 Украина" заявок о переоформлении лицензий из-за изменения руководителей компании.

Срок действия предыдущих лицензий телеканалов группы "112 Украина" истекает в сентябре 2018 года.

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