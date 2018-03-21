Глава Cambridge Analytica отстранен от должности на фоне скандала вокруг данных Facebook

Генерального директора аналитической компании Cambridge Analytica Александра Никса временно отстранили от выполнения обязанностей на фоне разгорающегося скандала из-за использования данных аккаунтов порядка 50 млн человек в Facebook в рамках предвыборной кампании президента США Дональда Трампа, сообщает в среду британский телеканал Sky News.

Компанию, которую предвыборный штаб Д.Трампа нанял для анализа данных в соцсетях, обвиняют в незаконном использовании данных миллионов аккаунтов в Facebook для анализа настроений электората и влияния на результаты выборов.

В совете директоров компании заявили, что А.Никс отстранен до окончания расследования его действий на посту гендиректора.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте компании, решение об отстранении вступило в силу немедленно.

В качестве причин отстранения указаны комментарии А.Никса работавшему под прикрытием репортеру британского Channel 4, в которых он сообщил о "многочисленных встречах" с Д.Трампом.

"Мы проводили все исследования, всю аналитику, весь таргетинг. Мы руководили цифровой кампанией, телевизионной кампанией, и полученные нами данные определяли всю стратегию", - признался А.Никс журналисту.

"Заявления господина А.Никса не отражают ценности и задачи компании, и его отстранение отражает серьезность, с которой мы воспринимаем данные нарушения", - говорится в сообщении Cambridge Analytica.

Cambridge Analytica в социальных сетях собирает данные о пользователях для разработки персонализированной рекламы и подготовки на основе этих данных PR-компаний.

Представитель Cambridge Analytica ранее заявлял, что полученные в 2015 году данные не анализировались для подготовки проекта избирательной кампании американского президента Д.Трампа.