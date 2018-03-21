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10:30 21.03.2018

Глава Cambridge Analytica отстранен от должности на фоне скандала вокруг данных Facebook

Глава Cambridge Analytica отстранен от должности на фоне скандала вокруг данных Facebook

Генерального директора аналитической компании Cambridge Analytica Александра Никса временно отстранили от выполнения обязанностей на фоне разгорающегося скандала из-за использования данных аккаунтов порядка 50 млн человек в Facebook в рамках предвыборной кампании президента США Дональда Трампа, сообщает в среду британский телеканал Sky News.

Компанию, которую предвыборный штаб Д.Трампа нанял для анализа данных в соцсетях, обвиняют в незаконном использовании данных миллионов аккаунтов в Facebook для анализа настроений электората и влияния на результаты выборов.

В совете директоров компании заявили, что А.Никс отстранен до окончания расследования его действий на посту гендиректора.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте компании, решение об отстранении вступило в силу немедленно.

В качестве причин отстранения указаны комментарии А.Никса работавшему под прикрытием репортеру британского Channel 4, в которых он сообщил о "многочисленных встречах" с Д.Трампом.

"Мы проводили все исследования, всю аналитику, весь таргетинг. Мы руководили цифровой кампанией, телевизионной кампанией, и полученные нами данные определяли всю стратегию", - признался А.Никс журналисту.

"Заявления господина А.Никса не отражают ценности и задачи компании, и его отстранение отражает серьезность, с которой мы воспринимаем данные нарушения", - говорится в сообщении Cambridge Analytica.

Cambridge Analytica в социальных сетях собирает данные о пользователях для разработки персонализированной рекламы и подготовки на основе этих данных PR-компаний.

Представитель Cambridge Analytica ранее заявлял, что полученные в 2015 году данные не анализировались для подготовки проекта избирательной кампании американского президента Д.Трампа.

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