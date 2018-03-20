Телеком

15:46 20.03.2018

Основатель Telegram пообещал пользователям "свободу и неприкосновенность частной жизни"

Основатель Telegram пообещал пользователям "свободу и неприкосновенность частной жизни"

Основатель Telegram Павел Дуров пообещал пользователям мессенджера "свободу и неприкосновенность частной жизни". Об этом он написал в своем Twitter, комментируя решение Верховного суда РФ, признавшего во вторник законным приказ ФСБ о процедуре предоставления ведомству ключей для расшифровки сообщений пользователей.

"Угрозы заблокировать Telegram, если он не предоставит частные данные пользователей, не принесут плодов. Telegram продолжит отстаивать свободу и неприкосновенность частной жизни", - написал П.Дуров.

Ранее во вторник Верховный суд отказался удовлетворить иск Telegram о признании незаконным приказа ФСБ об утверждении порядка представления организаторами распространения информации в интернете ведомству информации, необходимой для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых сообщений пользователей.

Юрист Рамиль Ахметгалиев, который представлял в суде интересы Telegram, сообщил журналистам, что мессенджер не может выполнить требование ФСБ о передаче ключей для дешифровки сообщений пользователей. "На сегодняшний момент на запрос ФСБ (о передаче ключей - ИФ) Telegram не ответил. Компания считает своей обязанностью сохранять тайну переписки пользователей", - сказал журналистам Р.Ахметгалиев. Он также сообщил, что Telegram планирует обжаловать решение суда.

Роскомнадзор, в свою очередь, сообщил, что уведомил Telegram о необходимости предоставить органам безопасности информацию, требуемую для декодирования сообщений. Надзорный орган отвел мессенджеру 15 дней на исполнение этого требования - в случае отказа ведомство заблокирует доступ к мессенджеру.

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров, в свою очередь, заявил журналистам, что Telegram должен исполнять решение Верховного суда. "Если есть решение суда, оно обязательно к исполнению, у нас нет каких-либо исключений", - сказал министр.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Telegram возобновил работу в Европе после сбоя

Telegram сообщил о сбое в работе мессенджера

Глава Qiwi вложил $17 млн в ICO Telegram

Telegram намерен провести ICO в два этапа, рассчитывает привлечь в общей сложности $1,2 млрд

Парламент Ирана обсудил возможность запрета Telegram в связи с акциями протеста

Дуров анонсировал крупные обновления Telegram

Instagram и Telegram заблокированы в Иране

Пользователи Telegram пожаловались на массовый сбой

Telegram не продается ни за какие деньги - Дуров

Суд в РФ оштрафовал Telegram за отказ сотрудничать с ФСБ

ПОСЛЕДНЕЕ

Американская General Dynamics улучшила предложение о покупке ИТ-компании CSRA до почти $6,9 млрд

Цукерберг продавал акции Facebook до обвала и "сэкономил" $45 млн

НКРСИ планирует лицензировать под новые технологии связи диапазоны 900МГц, 2300МГц и 800МГц

Глава отдела безопасности Facebook планирует уйти в отставку на фоне скандалов

Украина усиливает сотрудничество с Великобританией в области кибербезопасности

"Нова Пошта" затрудняется определить причину обысков, планирует обжаловать действия ГПУ в суде

ГПУ открыла несколько сотен уголовных производств за неделю до утери права на начало расследования

"Vodafone Украина" в 2017г увеличил выручку на 7,2%, чистую прибыль на 76%

"Нова пошта" заявляет о DDoS-атаках с Западной Украины

НКРСИ считает проведение тендера на связь 4G абсолютно прозрачным и законным

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА