"Нова Пошта" оспорит изъятие средств в ее офисе в рамках обысков Генпрокуратурой

Группа компаний "Нова Пошта", лидер экспресс-доставки в Украине, оспорит в судебном порядке изъятие средств клиентов в одном из ее офисов, во время обысков, проводимых Генеральной прокуратурой Украины, сообщил сооснователь группы Вячеслав Климов.

"В пятницу вечером (16 марта) в офисе компании "Нова Пошта" более 30 сотрудников правоохранительных органов появились и начали поводить обыски. Одновременно с этим обыски происходили в компаниях, который входят в группу "Нова Пошта", в частности, в инвестиционном фонде "Прайд". Одновременно с этим происходили обыски еще в пяти городах – Полтаве, Одессе, Днепре, Харькове и Львове", - сообщил он в ходе пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в понедельник.

По словам В.Климова, в центральном офисе сотрудники были заблокированы на трех этажах, при этом основные усилия были нацелены на этаж офисного центра, на котором работают учредители и наблюдательный совет группы.

"Проводились эти следственные действия в рамках определения известного, наверное, всем в Украине Печерского районного суда Киева. По большому счету единственный документ, который сейчас есть у компании о причинах - это определение. В нем расплывчато говорится о том, что есть у нашей группы компаний признаки уклонения от уплаты налогов, перевода неких безналичных средств в наличные с использованием фиктивных предприятий, использованием поддельных документов. Такая фабула дела", - сообщил В.Климов.

По его словам, пока учредители находились в заблокированном офисе, начала приходить информация о том, что обыски происходят, в 42 кассах шести отделений в пяти городах Украины, при этом по результатам этих обысков в городах не было обнаружено никаких нарушений.

"В Харькове в первом отделении были изъяты 132 тыс. грн из кассы нашей финансовой компании "Форпост". Эти деньги принадлежали нашим клиентам, это были денежные переводы, которые ожидали наших клиентов, именно эта, кстати, на мой взгляд, незначительная сумма, потом и была основанием для того, чтобы в пресс-релизе Генпрокуратуры появилась информация о неких изъятых средствах. Насколько мне известно от наших юристов, сейчас вышеуказанные клиенты пишут жалобы, и мы будем безусловно оспаривать это изъятие, поскольку эти деньги проведены через кассы нашей финкомпании", - заявил В.Климов.

Что касается центрального офиса, он сообщил, что следственные действия в нем продолжались в течение восьми часов, закончились в районе 1:00 субботы.

"Если говорить о каких-то процедурных нарушениях, наверное, с точки зрения законодательства ярких нарушений не было. Тем не менее, мы, собственники крупнейшего украинского бизнеса, были лишены доступа к нашим мобильным телефонам, мы не могли проинформировать наши семьи, что происходит, были ограничены в перемещениях по офису, доходило до курьезов, когда нам без сопровождения запрещалось посетить туалет. Таким образом проходил этот обыск, вход в наш офис блокировался людьми в черном без опознавательных знаков", - резюмировал В.Климов.

В свою очередь другой сооснователь ГК "Нова Пошта" Владимир Поперешнюк подчеркнул, что с момента открытия криминального производства 18 ноября 2017 года до обысков никакой коммуникации между "Новой Поштой" и Гепрокуратурой не было, а решение об обысках выносилось на закрытом заседании.