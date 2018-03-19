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10:21 19.03.2018

Facebook вынуждена объясняться, как сторонняя компания получила доступ к данным о миллионах пользователей

Facebook вынуждена объясняться, как сторонняя компания получила доступ к данным о миллионах пользователей

Facebook оказалась под огнем критики, после того как вскрылось, что британская аналитическая компания Cambridge Analytica хранила и анализировала данные примерно о 50 млн граждан, имеющих страницы в социальной сети, и что, возможно, эти данные могли быть использованы в ходе избирательной кампании в США в 2016 году.

Законодатели в США и Великобритании требуют объяснений, как Cambridge Analytica получила доступ к информации о пользователях соцсети без их согласия. Генеральный прокурор штата Массачусетс сообщил в субботу, что планирует начать расследование этого дела, сообщает The Wall Street Journal.

Facebook заблокировала компанию Cambridge Analytica, которая занимается анализом данных в соцсетях для разработки стратегических коммуникаций в рамках избирательных кампаний, в том числе, возможно, для президентской кампании Дональда Трампа, сообщает агентство Associated Press.

Решение о блокировке было принято из-за того, что британская компания собирала данные о пользователях с нарушением правил соцсети, отмечается в сообщении.

Согласно заявлению Facebook, в 2015 году профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган через созданное им приложение "This is your digital life" на платформе соцсети, которое должно было составлять психологический портрет пользователя, передал данные о 270 тыс. пользователей Facebook третьим лицам, включая компанию Cambridge Analytica.

Facebook сообщает, что, как и остальные приложения, "This is your digital life" после установки запрашивало у пользователя разрешение на доступ к личной информации, такой как место проживания, список "друзей" в соцсети, а также к контенту, которому пользователи ставили "лайки".

Соцсеть признает, что А.Коган получил доступ к данным пользователей Facebook законно, получив их разрешение перед установкой приложения. Однако он нарушил правила соцсети, передав данные в Cambridge Analytica.

В 2015 году Facebook удалил приложение А.Когана и потребовал от него и британской компании заверения в том, что вся полученная ими информация будет уничтожена. Тогда А.Коган и Cambridge Analytica заявили, что согласны выполнить требование Facebook.

Однако несколько дней назад в Facebook поступили сведения, что не все данные были удалены, поэтому компания приняла решение о блокировке доступа Cambridge Analytica и А.Когану в соцсеть.

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