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16:29 16.03.2018

УГЦР в 2017г сократил чистую прибыль на 10%

УГЦР в 2017г сократил чистую прибыль на 10%

 Украинский государственный центр радиочастот (УГЦР, Киев) завершил 2017 год с чистой прибылью 41,948 млн грн, что на 10,23% меньше, чем в 2016 году.

Как сообщается в финотчетности предприятия, опубликованной на его сайте, центр увеличил выручку на 27% - до 514,88 млн грн,

Кроме того, в прошлом году УГЦР увеличил активы на 22% - до 409,559 млн грн и сократил собственный капитал на 1,2% - до 821,211 млн грн.

Как сообщалось, в 2016 году УГЦР увеличил выручку на 6,7% – до 482,14 млн грн, сократив чистую прибыль на 5,9% – до 46,72 млн грн.

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Интерфакс-Украина
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