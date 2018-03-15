lifecell начал предоставлять услуги связи 4G в роуминге в 21 стране

Мобильный оператор lifecell начал предоставлять услуги связи 4G (технология LTE) в роуминге в партнерских сетях в 21 стране, говорится в сообщении пресс-службы оператора.

"Высокоскоростная связь четвертого поколения автоматически включается в партнерских сетях для всех абонентов с USIM-картами и смартфонами, поддерживающими стандарт LTE", - сообщили в компании.

Согласно данным, обнародованным компанией, среди абонентов lifecell 68% пользователей смартфонов, почти половина из которых поддерживают LTE.

LTE-роуминг для абонентов оператора открыт в партнерских сетях в следующих странах: Беларусь, Бельгия, Бразилия, Болгария, Канада, Китай, Чехия, Египет, Эстония, Грузия, Германия, Люксембург, Черногория, Польша, Румыния, Россия, Сербия, Словакия, Словения, Испания, Турция.

Чтобы воспользоваться LTE-роумингом, абонентам нужно иметь смартфон, поддерживающий этот стандарт, USIM-карту, а также вручную выбрать партнерскую сеть в настройках смартфона во время пребывания в одной из указанных стран. Тарификация услуг будет происходить в соответствии со стоимостью роуминга в конкретной стране.

Как сообщалось, lifecell по итогам 2017 года получил 503,6 млн грн чистого убытка по сравнению с 928,3 млн грн чистой прибыли в 2016 году.

Компания Turkcell (Турция) владеет 100% акций ООО "Лайфселл".