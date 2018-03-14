Телеком

16:18 14.03.2018

"Укртелеком" восстановил штатную работу номера скорой помощи в Одессе

"Укртелеком" восстановил штатную работу номера скорой помощи в Одессе

 ПАО "Укртелеком" восстановило штатную работу короткого номера 103, принадлежащего дежурной службе скорой помощи, после кражи телефонного кабеля утром в среду, сообщил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" директор по корпоративным коммуникациям ПАО "Укртелеком" Михаил Шуранов.

"Только что восстановили нормальный дозвон. До этого мы осуществляли переадресацию таких звонков на согласованные со службой скорой помощи номера телефонов (в частности, мобильных). Теперь звонки опять идут напрямую на фиксированный номер дежурного", - отметил он.

Ранее на своей странице в соцсети Facebook он сообщил, что в среду в 4:00 утра злоумышленники разрезали медный кабель "Укртелекома" в Одессе, что привело к потере возможности осуществлять прямой дозвон на номер дежурного скорой помощи.

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