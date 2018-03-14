Телеком

15:50 14.03.2018

В Одессе отключен прямой дозвон на номер скорой помощи из-за кражи телефонного кабеля - "Укртелеком"

В Одессе отключен прямой дозвон на номер скорой помощи из-за кражи телефонного кабеля - "Укртелеком"

 В Одессе отключен прямой дозвон на короткий номер 103, принадлежащий дежурной службе скорой помощи, из-за кражи телефонного кабеля. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" написал директор департамента корпоративных коммуникаций "Укртелекома" Михаил Шуранов.

"Сегодня в 4:00 утра злоумышленники разрезали медный кабель "Укртелекома" в Одессе. К сожалению, это привело к потере возможности осуществлять прямой дозвон на номер дежурного 103", - написал он. По словам М.Шуранова, ремонтные работы на объекте продолжаются. Выполнена переадресация звонков с 103 на альтернативные номера других операторов.

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