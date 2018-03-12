Телеком

18:53 12.03.2018

Apple купила приложение для электронной подписки на журналы

Apple купила приложение для электронной подписки на журналы

Apple Inc. приобрела компанию Texture, создателя одноименного приложения, позволяющего читать с мобильных устройств статьи в более чем 200 журналов за ежемесячную плату в $10.

"Мы поддерживаем качественную журналистику из проверенных источников, позволяя журналам и далее выпускать увлекательные истории для подписчиков", - заявил старший вице-президент Apple Эдди Кью.

Сумма сделки не разглашается. Ранее компания привлекла финансирование в размере около $130 млн. Прежним владельцем Texture был Next Issue Media, консорциум из Conde Nast, Hearst Magazines, Meredith Corp., News Corp., Rogers Media и фонда KKR.

Пользователи приложения получают неограниченный доступ к таким журналам, как People, New Yorker, Vanity Fair, National Geographic и Vogue.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Продажи носимых устройств в 2017г выросли на 10,3%, Apple вырвалась в лидеры

Apple намерена выпустить три новых модели iPhone в 2018 году

Apple изъяла Пасху из календаря праздников в новой прошивке для iPhone

Apple ведет переговоры о закупке кобальта напрямую у производителей металла

Goldman Sachs планирует предоставлять кредиты клиентам Apple

Apple построит еще один дата-центр в Китае

Владельцы iPhone X пожаловались на проблемы с приемом входящих звонков

Apple обещает потратить более $160 млрд после рекордов I финквартала

Минюст США начал расследование против Apple из-за замедления работы iPhone

Выручка австрийской AMS подскочила в IV кв. на 252% благодаря iPhone

ПОСЛЕДНЕЕ

Гройсман просит правоохранителей проверить заявления Ляшко по 4G-тендерам

Мининформполитики подготовило новый перечень сайтов, рекомендованных для запрета

НОТУ запустила сайт классической музыки

"Радио НВ" начало вещание в 40 городах Украины

Uber может продать операции в юго-восточной Азии региональному конкуренту Grab

Radar Tech совместно с УкрСиббанком запускает Fintech-акселератор

Искусственный интеллект и аналитика BigData – украинские ИТ-тренды 2018 года - Ericsson

Технология мобильной связи 5G стала основным трендом MWC 2018

BlackBerry подала иск в суд, обвинив Facebook в нарушении интеллектуальных прав

Госкомтелерадио заявляет о реформировании почти 24% государственных и коммунальных печатных СМИ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА