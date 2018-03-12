Apple купила приложение для электронной подписки на журналы

Apple Inc. приобрела компанию Texture, создателя одноименного приложения, позволяющего читать с мобильных устройств статьи в более чем 200 журналов за ежемесячную плату в $10.

"Мы поддерживаем качественную журналистику из проверенных источников, позволяя журналам и далее выпускать увлекательные истории для подписчиков", - заявил старший вице-президент Apple Эдди Кью.

Сумма сделки не разглашается. Ранее компания привлекла финансирование в размере около $130 млн. Прежним владельцем Texture был Next Issue Media, консорциум из Conde Nast, Hearst Magazines, Meredith Corp., News Corp., Rogers Media и фонда KKR.

Пользователи приложения получают неограниченный доступ к таким журналам, как People, New Yorker, Vanity Fair, National Geographic и Vogue.