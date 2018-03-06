Телеком

18:58 06.03.2018

Тройка крупнейших мобильных операторов прогнозирует запуск 4G в диапазоне 1800 МГц в июле

Тройка крупнейших мобильных операторов прогнозирует запуск 4G в диапазоне 1800 МГц в июле

 Большая тройка украинских мобильных операторов прогнозирует запуск технологии мобильной связи четвертого поколения (4G) в диапазоне 1800 МГц в июле текущего года.

Об этом журналистам сообщили представители всех трех мобильных операторов по итогам проведенного в Киеве во вторник тендера.

СЕО lifecell Исмет Языджи отметил, что его оператор готов запустить мобильную связь 4G уже в июле, как только будут завершены работы по конверсии частот.

"В 1800-м диапазоне мы будем запускаться в июле. До июля никто не имеет права запускать. Все должны запускать одновременно. Сейчас пойдет обмен частотами, и это очень тяжелая и сложная операция. Я даже не уверен, что в Украине были прецеденты такого массивного обмена частотами", - сказал президент "Киевстара" Петр Чернышов.

Он отметил, что с точки зрения инфраструктуры у компании "Киевстар" все уже готово для запуска 4G в полосе частот 1800 МГц.

Генеральный директор "Vodafone Украина" Ольга Устинова также сообщила, что к запуску 4G-связи сети ее оператора уже готовы.

"Я прогнозирую, что в 2600 диапазоне мы запустимся уже в конце марта, если ничего не случится. В 1800-спектре - в начале июля", - сказала она.

Ранее все операторы прогнозировали запуск 4G-связи в конце марта-начале апреля.

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