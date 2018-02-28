Телеком

17:24 28.02.2018

"Киевстар" предоставит ряду своих абонентов безлимитный доступ к телеканалам "Футбол 1"и "Футбол 2"

"Киевстар" предоставит ряду своих абонентов безлимитный доступ к телеканалам "Футбол 1"и "Футбол 2"

Крупнейший украинский мобильный оператор "Киевстар" запускает для своих абонентов новое приложение – "Киевстар Футбол" с безлимитным доступом к каналам "Футбол 1" и "Футбол 2", скачать которое на смартфон можно в Play Market и App Store, сообщила пресс-служба оператора.

"С появлением в Украине 4G смотреть видео и слушать музыку в высоком качестве и в любое время станет очень просто. И, чтобы дать нашим абонентам доступ к качественному лицензионному контенту да еще и без тарификации мобильного интернета – мы создаем новые сервисы, такие как "Киевстар Футбол" – отметил директор по маркетингу "Киевстара" Павел Даниман.

Оператор отмечает, что потребление стримминга растет достаточно быстро. Если в 2016 году доля стриминга составляла 33% от всего дата-трафика в сети "Киевстар", то в 2017-м – это уже 41%.

В новом приложении абоненты "Киевстар" могут смотреть футбольные матчи в прямом эфире на каналах "Футбол 1" и "Футбол 2", а также читать новости и информацию о футбольных клубах, матчах украинского чемпионата, национальных чемпионатов других стран и много другого.

Абоненты с тарифами "Максимальный Безлим", "Безлим Extrа", "Безлим Silver", "Безлим Gold", "Безлим Platinum" и "Киевстар все вместе. Экстра" – могут пользоваться преимуществами приложения бесплатно в пакете "Легкий". Абоненты с другими тарифными планами могут подключить пакет "Премиум" и смотреть футбол без тарификации мобильного интернета сразу на пяти устройствах. Стоимость пакета для абонентов предоплаченной связи – 15 грн за семь дней; для абонентов контрактной формы обслуживания – 49 грн в месяц.

Приложение "Киевстар Футбол" было создано совместно с компанией Digital Screens.

Киевстар – украинский оператор телекоммуникаций, который предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 3G. Услугами оператора пользуются более 26 млн абонентов.

Акционеры Киевстар – международная группа VEON Ltd, офис в Нидерландах. Акции Группы находятся в свободном обращении на фондовой бирже NASDAQ, Нью-Йорк и Euronext, Амстердам.

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