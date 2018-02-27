Телеком

18:30 27.02.2018

Законопроект об усилении сотрудничества между Украиной и США по кибербезопасности внесен в Сенат

Законопроект об усилении сотрудничества между Украиной и США по кибербезопасности внесен в Сенат

Двухпартийная группа американских сенаторов во главе с демократом Шерродом Брауном и республиканцем Патриком Тууми представила на рассмотрение Сената США зеркальную версию проекта закона о сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности, одобренного Палатой представителей 7 февраля, сообщает посольство Украины в США.

"Документ направлен на оказание помощи Украине в совершенствовании собственной стратегии кибербезопасности, в частности того, что касается усиления защиты компьютерных сетей органов государственной власти, уменьшения зависимости Украины от российских информационных и коммуникационных технологий; содействия расширению участия Украины в программах обмена информацией, связанной с проблематикой кибербезопасности, и международных усилий по противодействию угрозам во всемирной Интернет-сети", - говорится в сообщении посольства на странице в Фейсбуке во вторник.

В законопроекте подтверждается приверженность США Хартии о стратегическом партнерстве между Украиной и США, Будапештскому меморандуму о гарантиях безопасности, поддержке сотрудничества Украинского государства с НАТО. Соавторы законопроекта - сенатор-республиканец Л.Грэм и сенатор-демократ Э.Клобушар.

Для вступления в силу документ должен быть поддержан Сенатом и подписан президентом США.

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