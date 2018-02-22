Мобильная связь "Vodafone-Украина" отсутствует в ОРЛО из-за обрыва оптоволокна

"Vodafone-Украина" подтверждает сообщение о прекращении в четверг работы ее мобильной связи на не подконтрольной Украине территории (НКТ) Луганской области (ОРЛО).

"22.02.2018 г. произошел обрыв волоконно-оптической линии, обеспечивающей связь на не подконтрольной Украине территории Луганской области", - сообщил оператор в четверг.

В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе оператора сообщили, что "Vodafone-Украина" планирует обратиться в ОБСЕ для получения информации о причинах обрыва кабеля.

Как сообщалось, 11 января произошло полное прекращение обслуживания абонентов украинского оператора связи "Vodafone-Украина" на всей территории ОРЛО в связи с обрывом оптоволоконного кабеля в районе пос. Еленовка ОРДО.

"Vodafone-Украина" 15 января попросил доступ ремонтных бригад на НКТ для проведения работ и с 19 января восстановил связь в ОРЛО, тогда как в ОРДО, где доступ к ремонтным работам не был предоставлен, мобильная связь "Vodafone-Украина" по-прежнему отсутствует.