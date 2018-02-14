Телеком

19:25 14.02.2018

НКРСИ утвердила перечень запрещенных к ввозу на территорию Украины РЭС

НКРСИ утвердила перечень запрещенных к ввозу на территорию Украины РЭС

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), утвердила и направила на регистрацию в Министерство юстиции порядок ввоза из-за границы и реализации в Украине радиоэлектронных средств (РЭС) и излучающих устройств (ИУ), подразумевающий ведение перечня устройств, запрещенных к ввозу и использованию на территории страны.

"В ходе внедрения в Украине технологии 3G, были выявлены случаи, когда использование отдельными абонентами устройств, которые не соответствуют утвержденным правилам, создавали помехи в работе оборудования операторов мобильной связи (телефонные аппараты с беспроводной трубкой стандарта DECT 6.0 - ИФ), что привело к снижению качества услуг связи. Для решения подобных проблем, Комиссия считает необходимым установить порядок ввоза из-за границы и реализации в Украине РЭС и ИО в соответствии с действующим законодательством, а также определить порядок и форму ведения Реестра РЭС и ИО, запрещенных к применению и ввозу на территорию Украины", - сообщил в комментарии "Интерфакс-Украина" источник, близкий к регулятору.

По сути, принятый комиссией на заседании во вторник документ, текстом которого располагает агентство, регламентирует ведение перечня запрещенных ко ввозу и к применению на территории Украины РЭС и ИО.

В НКРСИ подчеркивают, что целью государственного регулирования является создание прозрачного и пропорционального порядке ввоза из-за границы и реализации в Украине РЭС и ИУ, и там, где это возможно, уменьшение регуляторной нагрузки на субъектов хозяйствования.

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