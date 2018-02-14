Медиа-группа "Украина" решила не транслировать ЧМ-2018

ООО "Медиа Группа Украина" (МГУ) решила не транслировать Чемпионат мира по футболу 2018 года, который состоится летом текущего года в Москве, сообщили "Интерфакс-Украина" в пресс-службе МГУ.

"В связи с тем, что ЧМ 2018 будет проходить на территории страны-агрессора, "Медиа Группой Украина" было принято решение отказаться от трансляции… Телеканалы "Украина" и "Футбол 1"/"Футбол 2" всегда уделяют большое значение трансляциям футбольных матчей. Зрители имеют доступ к мировым, европейским и украинским матчам, но в этом конкретном случае с ЧМ 2018 мы приняли непростое решение и отказались от трансляций", - сообщили медиагруппе.

В пресс-службе МГУ также отметили, что в конце 2017 года обратились к руководству Национальная общественная телекомпания Украины (НОТУ) по поводу аннулирования всех договоренностей по трансляции ЧМ-2018, однако не смогли добиться желаемого.

"Впоследствии мы вынуждены были обратиться в суд, т.к. руководство НОТУ не сочло возможным удовлетворить нашу просьбу", - подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, НОТУ решила не транслировать ЧМ-2018.

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов призвал украинских болельщиков не ехать в Россию на Чемпионат мира по футболу летом текущего года.

1 февраля Федерация футбола Украины официально подтвердила, что не будет проводить аккредитацию украинских журналистов для освещения финальной части ЧМ-2018 в России. В то же время ряд украинских журналистов получили аккредитацию на ЧМ-2018 по футболу в России непосредственно через ФИФА.

Кроме того, ФФУ отказалась от своей квоты на приобретение билетов на матчи ЧМ-2018.

В конце января министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина ведет переговоры с федерациями футбола и фанатскими организациями о возможности бойкота Чемпионата мира по футболу в 2018 году в РФ или о протестах в рамках мероприятия.

ООО "Медиа Группа Украина" – медиахолдинг, объединяющий национальный телеканал "Украина", телеканалы "НЛО TV", "Индиго TV", тематические каналы "Футбол 1" и "Футбол 2", "Региональную МедиаГруппу" (каналы "Донбасс", "34 канал", "Сигма"), сейлз-хаус "Медиапартнерство", компанию "Диджитал Скринз" (OLL.TV, Xtra TV, Ukraine.TV), продакшн-компанию "Теле Про", Front Cinema и холдинг "Сегодня Мультимедиа".

Собственником медиахолдинга является группа "Систем Кэпитал Менеджмент" Рината Ахметова.