Телеком

18:50 12.02.2018

Facebook нарушает ряд норм при работе с личными данными клиентов - германский суд

Facebook нарушает ряд норм при работе с личными данными клиентов - германский суд

 Земельный суд Берлина решил, что компания Facebook при предоставлении своих сервисов пользователям нарушала ряд юридических положений в сфере использования личных данных, сообщает в понедельник германский портал "Локал".

Ранее Федерация германских потребительских организаций подала соответствующий иск, в котором утверждалось, что некоторые пункты пользовательских соглашений Facebook и стандартных настроек нарушают законодательство в сфере защиты прав потребителей.

"Facebook скрывает предварительно установленные параметры защиты данных (клиентов - ИФ) - неблагоприятные для них - в центре обработки конфиденциальной информации, но при этом не предоставляет достаточных сведений тем, кто регистрируется", - заявил сотрудник федерации Хайко Дункель.

Всего суд выявил пять предварительных настроек, которые необходимо поправить: они оказались настолько закрытыми, что Facebook не мог гарантировать ознакомление своих клиентов с ними. В частности, суд посчитал неправомочным, что в приложении Facebook для смартфонов автоматически активизировалась геолокация, которая собирала данные о местоположении пользователей.

В суде также сочли необоснованными восемь пунктов пользовательского соглашения. Так, по мнению суда, обязательный для подтверждения согласием пункт о том, что пользовательские имена и картинки профилей могут использоваться в коммерческих целях и пересылаться в офис в США, автоматически подразумевает невозможность юридически корректного согласия на использование персональных данных.

Также суд решил, что Facebook не вправе требовать от пользователей указывать только свои настоящие имена, а не псевдонимы.

В свою очередь в Facebook пообещали обжаловать решение суда. В компании также подчеркнули, что с начала судебных разбирательств в 2015 году Facebook внес существенные изменения в настройки своей продукции и в нормативы работы сотрудников.

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