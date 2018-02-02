Google в 2017г увеличил доходы от рекламы в Украине на 75%

ООО "Гугл" (Киев), подконтрольное Google и предоставляющее услуги рекламы, в 2017 году увеличило выручку на 75%, что выше темпов 2016 года, и вошло в ТОП-100 крупнейших налогоплательщиков страны, сообщил гендиректор компании Дмитрий Шоломко.

"Если два года назад доля малого и среднего бизнеса в доходах была 40%, то сейчас превышает 60%", – объяснил он одну из главных причин такого роста в ходе организованной на этой неделе Европейской бизнес ассоциацией (ЕБА) традиционного обсуждения макропрогноза на год.

Д.Шоломко отметил быстрый рост мобильного интернета. Он заявил, что мобильный интернет-трафик уже превысил компьютерный, что также повлияло на хорошие результаты.

В целом гендиректор "Гугл" подчеркнул, что технологический бизнес Украины продолжает быстро расти, страна укрепляет свой имидж в этом секторе в мире, что конвертируется в решение крупных мировых технологических компаний размещать здесь свои центры по разработке, и назвал в качестве примера PayPal, Samsung и Waze. По его словам, такие центры открываются теперь не только в Киеве, Львове и городах-миллионниках, но и в других областных центрах.

Среди проблем Д.Шоломко навал сложности с финансированием этого бизнеса в Украине, что снижает его конкурентоспособность по сравнению с соседними странами, например, Польшей или Литвой.

ООО "Гугл" в 2016 году увеличило выручку на 61,3% – до 1 млрд 4,04 млн грн, а за 9 месяцев 2017 года нарастило ее до 1 млрд 82,38 млн грн. Чистый убыток компании в 2016 году возрос в 2,7 раза – до 87,12 млн грн, однако по итогам января-сентября 2017 года она сработала с чистой прибылью 16,31 млн грн.

Согласно данным Государственной фискальной службы (ГФС), за 11 месяцев 2017 года "Гугл" стал 94-м по величине плательщиком налогов в Украине, разместившись между ФК "Шахтер" (353,06 млн грн налогов) и Мариупольским морским торговым портом (339,85 млн грн). Данные о точной сумме уплаченных "Гугл" за этот период налогов в данных ГФС отсутствуют.