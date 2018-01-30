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12:02 30.01.2018

Гройсман рассматривает возможность компенсации провайдерам за построение региональной интернет-сети

Гройсман рассматривает возможность компенсации провайдерам за построение региональной интернет-сети

Премьер-министр Владимир Гройсман отмечает важность развития региональной сети интернет для цифровизации экономики и заявляет о готовности рассмотреть вопрос компенсации операторам и провайдерам за развитие ШПД-интернета в регионах.

Об этом он сказал в ходе в ходе встречи с деловыми кругами и экспертами цифрового рынка в Киеве во вторник.

"Полагаю, тут нужно работать совместно с бизнесом. У нас есть страна с разной степенью доступности или отсутствия инфраструктуры. Мы привлекаем всех игроков на этом рынке, определяем единые критерии, и можем сказать, что мы можем создать фонд, который можем наполнить деньгами для компенсации части стоимости капитальных затрат на развитие сети. Государство может взять на себя часть трат на эти решения", - сказал В.Гройсман.

По его словам, в этом вопросе партнерами также могут выступить местные власти, которые получили дополнительные средства за счет децентрализации.

"На следующей неделе я готов провести встречу со всеми ключевыми игроками рынка, обговорить механизмы сотрудничества и общие действия. Я настроен очень быстро проработать это решение. Думаю, что уже в этом году мы можем сделать необходимые шаги", - сказал премьер.

В.Гройсман также отметил проблему чрезвычайной зарегулированности украинского законодательства о доступе к инфраструктуре. "Например, те вопросы, которые можно было бы решить на правительственном уровне, законодательно зарегулированы так, что на каждый чих нужно принимать изменения в закон. Но эту ситуацию нужно изменить, и мы сейчас над этим работаем", - сказал премьер.

Он также отметил проблему доступа к объектам энергетических компаний и подчеркнул, что она также должна быть решена в как можно более сжатые сроки.

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