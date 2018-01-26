Телеком

09:36 26.01.2018

Первый конкурс по 4G пройдет 31 января

Первый конкурс по 4G пройдет 31 января

Открытие конвертов с ценовыми предложениями мобильных операторов по внедрению в Украине 4G-связи состоится 31 января текущего года, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Когда я был избран президентом, Украина не имела 3G-связи по причине коррупции. Вскоре мы откроем конверт для 4G-связи. У нас есть много компаний, готовых инвестировать в это", - сказал он на встрече в инвесторами в Украинском доме в Давосе в четверг вечером.

П.Порошенко отметил хороший интерес к конкурсу на 4G.

Ранее информированный источник, близкий к процессу торгов, сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), назначит проведение торгов с голоса на приобретение лицензий на 4G-связь в диапазоне 2600МГц на 31 января 2018 года.

Изначально сообщалось, что НКРСИ назначила раскрытие конвертов с ценовыми предложениями за лицензии на 4G-связь в диапазоне 2600МГц на 26 января. В этот же день, как запланировано, и будет определена дата торгов с голоса на указанные лицензии.

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