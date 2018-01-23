Verizon резко увеличила прибыль в IV квартале, выиграв в результате налоговой реформы

Verizon Communications Inc., второй по величине в США оператор телефонной связи, вошла в число компаний, выигравших в результате недавно принятого в стране закона о налоговой реформе: ее показатели за четвертый квартал 2017 года включают в себя единовременный доход в размере $16,8 млрд, связанный с переоценкой отложенных налоговых обязательств в соответствии с новой ставкой корпоративного налога.

Это повысило чистую прибыль в расчете на акцию в минувшем квартале на $4,1, говорится в пресс-релизе Verizon.

Чистая прибыль компании в октябре-декабре составила $18,8 млрд по сравнению с $4,6 млрд за аналогичный период годом ранее. Прибыль в расчете на акцию повысилась до $4,56 с $1,1.

Прибыль Verizon без учета разовых факторов в минувшем квартале составила $0,86 на акцию, как и годом ранее.

Квартальная выручка Verizon увеличилась на 5% - до $34 млрд.

Чистый рост числа абонентов мобильной связи в четвертом квартале составил 1,2 млн, сообщила компания.

По итогам всего 2017 года Verizon увеличила прибыль в расчете на акцию до $7,36 с $3,21 в 2016 году, скорректированная прибыль уменьшилась до $3,74 на акцию с $3,87 на акцию. Годовая выручка компании составила чуть более $126 млрд, практически не изменившись по сравнению с предыдущим годом.

Компания ожидает, что в 2018 году налоговая реформа в США найдет отражение в увеличении ее денежного потока от операционной деятельности на $3,5-$4 млрд.

Акции Verizon на торгах во вторник теряют в цене 0,1%.