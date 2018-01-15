Требованиям СНБО в части защищенности интернет-подключения для госорганов соответствуют только 4 частных провайдера

Всего шесть провайдеров по состоянию на конец 2017 года имеют аттестаты соответствия комплексной системы защиты информации, которые в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) "Об угрозах кибербезопасности государства и неотложных мерах по их нейтрализации" дают им право предоставлять услуги по доступу в интернет госорганам, предприятиям, учреждениям и организациям государственной формы собственности.

В ответе на запрос "Интерфакс-Украина" в Госспецсвязи уточнили, что по состоянию на конец 2017 года такие аттестаты действительны для шести компаний, две из которых являются государственными.

Так, на конец 2017 года соответствующими документами обладают: администратор реестра электронных деклараций, ГП "Украинские специальные системы" (действителен до 11 июля 2018 года), государственный центр киберзащиты и противодействия киберугрозам Госспецсвязи (действителен до 27 мая 2021 года), ПАО "Укртелеком" (до 22 марта 2021 года), ЧАО "Датагруп" (до 13 сентября 2022 года), ООО "Инфоком" (до 22 июля 2020 года) и ООО "Адамант" (до 23 июня 2020 года).

Ранее, в сообщении Госспецсвязи отмечалось, что в решении СНБО содержалось требование по подключению информационно-телекоммуникационных систем госорганов и госпредприятий к сети интернет исключительно с использованием защищенных узлов доступа, а, в частности, разработка нормативно-правового запрета для таких организаций закупать услуги (заключать договоры) по доступу к сети интернет у операторов (провайдеров) телекоммуникаций, у которых отсутствуют документы о подтверждении соответствия системы защиты информации установленным требованиям в области защиты информации.

В то же время, в ответе Госспецсвязи Интернет-ассоциации Украины (ИнАУ) говорится о том, что на данный момент такого запрета не существует, а Госспецсвязи еще только разрабатывает соответствующий проекта нормативно правового акта.