Телеком

22:51 13.01.2018

При господдержке в Украине будут снимать более 120 фильмов в год - Порошенко

При господдержке в Украине будут снимать более 120 фильмов в год - Порошенко

        При государственной поддержке в Украине за год можно будет снимать более 120 фильмов, считает президент Украины Петр Порошенко.

      "Увеличив государственное финансирование кинематографа, мы заложили основы, чтобы производить за год более 120 фильмов. Уверен, украинский кинематограф ждет яркое будущее!", - написал глава государства в Facebook в субботу.

      Он также напомнил, что права на украинский фильм-фэнтези "Сторожевая Застава" уже приобрели 27 стран мира.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Телеканал "Украина" возглавила национальный рейтинг телеканалов по версии ИТК

Яценюк и жена Авакова отдали свои доли телеканала "Эспресо" сыну Жеваго

Кабмин назначил главой Концерна РРТ Семерея

Госкино Украины отменило государственную регистрацию сериала "Сваты"

Порошенко утвердил международно-правовые соглашения о порядке международных почтовых связей

ПОСЛЕДНЕЕ

Подписка на печатные СМИ на 2018 год через "Укрпочту" сократилась на 9%

Хакеры РФ пытаются взломать компьютерные системы Сената США - доклад

СБУ обыскивает IT-компанию Lucky Labs

Lattelecom в 2018г планирует увеличить долю рынка дата-центров в Украине до 14%

Facebook изменит способ выдачи сообщений в лентах соцсети, отдаст приоритет показу постов друзей

"Vodafone-Украина" решила привлечь EUR90 млн под 4G

ЕБРР выбрал Amrop Ukraine для поиска кандидатов в члены набсовета "Укрпошты"

Китайская онлайн-платформа по продаже кинобилетов Maoyan Weying готовит IPO объемом $1 млрд

Dropbox планирует IPO в ближайшие месяцы

Нацсовет по телерадиовещанию выступает за штрафы или уголовную ответственность для украинских артистов, гастролирующих в РФ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА