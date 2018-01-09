Экс-сотрудник обвинил Google в дискриминации белых мужчин с консервативными взглядами

Бывший инженер Google Джеймс Деймор, уволенный в августе прошлого года, инициировал групповой иск против компании, обвиняя ее в дискриминации белых мужчин с консервативными взглядами.

Как отмечает Financial Times, разбирательство грозит новым этапом "культурной войны" вокруг Google и отрасли в целом. Иск подан в калифорнийский суд.

Поводом для увольнения Дж.Деймора стал разосланный коллегам манифест, в котором он ставил под вопрос кадровую политику Google, направленную на увеличение доли женщин и меньшинств. При этом сам инженер объяснял сложившуюся диспропорцию между мужчинами и женщинами в ИТ-отрасли биологическими причинами.

В исковом заявлении фигурирует еще один бывший инженер Google Дэвид Гудеман, покинувший компанию в 2016 году. Он также утверждает, что был несправедливо уволен.

"Деймор, Гудеман и другие участники группового иска подвергались остракизму, унижению и наказаниям за политическое инакомыслие, отягченное греховными обстоятельствами их рождения как представителей европеоидной расы и/или мужчин", - говорится в заявлении. Истцы также утверждают, что Google проявляла "открытую враждебность по отношению к консервативному образу мышления".

В качестве примера в иске приводятся еженедельные собрания Google, на которых "высмеивалось присутствие белых людей и мужчин".

Истцы заявляют, что представляют всех сотрудников, которые подверглись несправедливому отношению из-за консервативных политических взглядов, принадлежности к европеоидной расе и мужскому полу.

В заявлении, насчитывающем более 160 страниц, говорится, что в Google существует квота по найму женщин и представителей национальных меньшинств, что противоречит закону.

Представитель Google уже заявил, что корпорация готова в суде встретиться с истцами, сообщает BBC.

Интересы истцов представляет юрист Хармит Каур Диллон, являющаяся членом Национального комитета Республиканской партии (руководящего и координирующего органа республиканцев) в штате Калифорния.

28-летний Дж.Деймор, не нашедший работу после увольнения, неоднократно выступал против Google, обвиняя ее в "стадном мышлении". Его идеи быстро подхватили ультраконсервативные группы и сайты.

Как и в большинстве ведущих компаний Кремниевой долины, в Google долгое время работали преимущественно мужчины - белые и азиаты. По данным компании на январь 2017 года, доля женщин составляла 31%, но среди технических специалистов их не больше 20%. Афроамериканцев на инженерных специальностях - около 1%.

Кроме того, министерство труда США обвиняло Google в дискриминации женщин и при оплате труда. Сейчас суд рассматривает иск трех бывших сотрудниц Google, которые заявили, что компания платит женщинам меньше, чем мужчинам, выполняющим аналогичную работу.

На годовом собрании акционеров Google в июне 2017 года один из акционеров усомнился в том, что людям, придерживающимся консервативных взглядов, будет комфортно работать в компании.