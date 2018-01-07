Парламент Ирана обсудил возможность запрета Telegram в связи с акциями протеста

Иранские парламентарии на закрытом заседании рассмотрели вопрос об антиправительственных выступлениях, прошедших в стране, сообщил парламентский сайт.

В ходе заседания были заслушаны отчеты министров внутренних дел и разведки, а также председателя Высшего совета национальной безопасности страны.

Был также поднят вопрос о важности контроля над интернетом, включая возможность введения запрета на мессенджер Telegram, который, по мнению ряда чиновников, активно использовался для нагнетания напряженности и подстрекательства к беспорядкам.

В то же время, представитель парламента Бероуз Немати написал в Instagram: "Парламент не выступает за то, чтобы фильтровать переписку в Telegram, но мессенджер должен принять на себя обязательства, что он не будет использоваться в качестве инструмента врагами иранского народа".