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17:59 04.01.2018

Налоговики обыскали центральный офис "Киевстара"

Налоговики обыскали центральный офис "Киевстара"

Представители налоговой полиции в четверг, 4 января 2018 года провели обыск в офисе мобильного оператора "Киевстар", сообщил президент компании Петр Чернышов.

"Сегодня утром к нам в главный офис пришло около трех десятков налоговых полицейских. Проникли через охрану всей вот такой бригадой, просто раздвинув наш турникет, и предъявили нам постановление Шевченковского районного суда Киева о разрешении провести обыск нашего офиса. Что же они ищут в таком большом составе? Три договора, заключенных очень давно еще прошлым руководством компании и уже прекративших действие, и пару десятков дополнительных документов к ним", - написал он на своей странице в сети Facebook.

П.Чернышов напомнил, что уже почти 2 года идет суд между "Киевстаром" и ГФС Украины, которая считает, что "Киевстар" недоплатил рекордную сумму – почти 1,5 млрд грн в бюджет Украины.

"Мы считаем, что это дело придумано, так как компания всегда исправно и в полном объеме перечисляет все налоги и сборы в бюджет страны. Не зря нас регулярно называют налогоплательщиком номер один в отрасли связи и одним из крупнейших налогоплательщиков страны. За 20 лет работы "Киевстар" уплатил в казну 52 млрд грн различных налогов и сборов", - заявил президент "Киевстара".

Он также напомнил, что компания никогда не отказывалась предоставлять документы и предоставила суду целый грузовик доказательств.

"Однако, как видимо, суд посчитал это недостаточным и 26 декабря 2017 года, ничего нам не сказав, дал налоговым инспекторам разрешение на обыск и изъятие документов", - сообщил П.Чернышов.

Он также подчеркнул, что компания "Киевстар" продолжает работу в нормальном режиме.

"Киевстар" - крупнейший украинский оператор мобильной связи, обслуживавший по состоянию на конец третьего квартала 2017 года около 26,4 млн абонентов.

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