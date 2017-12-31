Телеком

17:27 31.12.2017

Instagram и Telegram заблокированы в Иране

Instagram и Telegram заблокированы в Иране

Власти Ирана заблокировали доступ к приложению Instagram и мессенджеру Telegram, сообщает в воскресенье агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) со ссылкой на иранское телевидение.

По данным ТВ, такое решение было принято Высшим советом безопасности Ирана для поддержания общественного порядка и безопасности граждан.

В компании Facebook, владеющей Instagram, пока никак не прокомментировали эту информацию, отмечает АП.

В четверг в Иране начались акции протеста, в частности, вызванные недовольством экономической ситуацией в стране и правительственной политикой. Демонстрации были зафиксированы в Тегеране, Куме, Керманшахе, Мешхеде, Хамадане, Реште. Также сообщалось о демонстрациях в поддержку властей страны.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Пользователи Telegram пожаловались на массовый сбой

Telegram не продается ни за какие деньги - Дуров

Число пользователей Instagram может превысить 1 млрд уже в январе

Суд в РФ оштрафовал Telegram за отказ сотрудничать с ФСБ

ПОСЛЕДНЕЕ

Яценюк и жена Авакова отдали свои доли телеканала "Эспресо" сыну Жеваго

"Укртелеком" заявляет о возможном прекращении звонков между стационарными номерами и номерами lifecell по вине мобильного оператора

"Vodafone Украина" изменит тарифы на не подконтрольных Украине территориях в зоне АТО

Законопроект "Покупай украинское…" нивелирует прозрачность госзакупок, считают в УГЦР

Украинский государственный центр радиочастот по итогам 2017г намерен увеличить доходы на 7%

Украинский государственный центр радиочастот по итогам 2017г намерен увеличить доходы на 7%

Британский парламент грозит санкциями Facebook и Twitter

Netflix увеличит оклады топ-менеджеров в связи с налоговой реформой в США

Хакерские атаки на инфраструктурные информсистемы в Украине имеют российское происхождение

Apple извинилась за ситуацию с преднамеренным замедлением производительности iPhone

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА