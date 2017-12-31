Телеком

06:31 31.12.2017

Яценюк и жена Авакова отдали свои доли телеканала "Эспресо" сыну Жеваго

Яценюк и жена Авакова отдали свои доли телеканала "Эспресо" сыну Жеваго

Экс-глава Кабинета министров Украины, Арсений Яценюк и Инна Авакова, жена главы МВД Украины, отстранили свои доли в уставном капитале телеканала "Эспресо" в пользу иностранной компании Atmosphere Entertainment, конечным обладателем которой является гражданин Украины Иван Жеваго, говорится в заявлении телеканала, обнародованном на сайте "Еспресо".

 "После подписания соответствующих соглашений Яценюк и Авакова, которые владели 30% и 40% долями соответственно в уставном капитале ООО "Аста Финанс" (юридического лица, владеющего 100% ООО "Голдберри", которое осуществляет вещание под логотипом" Эспресо") отстранили их в пользу иностранного предприятия Atmosphere Entertainment, INC, зарегистрированного в штате Нью-Йорк (США)", – говорится в заявлении.

      "Указанное иностранное предприятие приобрело часть доли Ларисы Княжицкой в уставном капитале ООО "Астра Финанс" в размере 7,5%. В результате реализованных сделок Княжицкая остается опосредованным владельцем 22,5% телеканала "Эспрессо", 77,5% опосредованно владеет иностранное предприятие Atmosphere Entertainment, INC, конечным бенефициарным владельцем которой является гражданин Украины Иван Жеваго", – сообщили в "Эспрессо".

      Информацию об изменениях в структуре собственности будет подано соответствующим уполномоченным органам в порядке, предусмотренном законодательством.

      Кроме того на телеканале добавили, что "указанные изменения не будут влиять на редакционную политику".

      Как известно, телеканал "Espreso.TV" создан осенью 2013 года. Его учредителями выступили Николай Княжицкий и бывший главный редактор еженедельника "Комментарии" Вадим Денисенко.

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