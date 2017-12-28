СБУ в 2017 году прекратила деятельность почти 400 антиукраинских интернет-агитаторов

Сотрудники контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины в уходящем году прекратили деятельность 388 злоумышленников, причастных к администрированию и модерированию антиукраинских ресурсов в Интернете.

Как сообщает в четверг пресс-центр СБУ о результатах противодействия гибридной агрессии со стороны РФ, по материалам спецслужбы зарегистрировано 43 уголовных производства в отношении агитаторов, которые в основном в российских соцсетях распространяли призывы к свержению конституционного строя и государственной власти, проведению массовых беспорядков и другую антиукраинскую пропаганду.

С начала года суды вынесли 36 обвинительных приговоров владельцам и администраторам антиукраинских сообществ и страниц в социальных сетях, в частности "ВКонтакте" и "Одноклассники". Их действия квалифицированы по ст. 109 (насильственное изменение или свержение конституционного строя), ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, в 2017 году сотрудники СБУ прекратили использование международными преступными группировками 24 сайтов в украинском сегменте Интернета, через которые проходила координация террористической и другой противоправной деятельности. Прекращено также функционирование сети из 10 информационных сайтов, созданной российскими спецслужбами для распространения ложных сообщений манипулятивного характера в рамках гибридной информационной агрессии против Украины.

Специалисты СБУ в 2017 году начали также масштабные профилактические мероприятия по локализации угроз устойчивому функционированию сайтов доменной зоны gov.ua, выделенной для государственных информационных ресурсов. Согласно выводам аналитиков, более 2,5 тыс. ресурсов доменной зоны gov.ua функционировали с многочисленным нарушениями требований действующего законодательства. Благодаря профилактическим мерам предотвращены угрозы устойчивому функционированию более 60 государственных информационных ресурсов.