Суд арестовал имущество UMH group

Печерский районный суд Киева наложил арест на ценные бумаги, корпоративные, интеллектуальные права, недвижимое имущество и оборудование компании "Украинский медиахолдинг" (UMH group), указано в решении суда от 15 декабря, опубликованном в Едином реестре судебных решений.

Согласно решению суда, арест на имущество и права UMH group был наложен в рамках расследования уголовного производства по фактам уклонения от уплаты налогов, легализации доходов, полученных преступным путем, организации фиктивного предпринимательства, которые нанесли крупный материальный ущерб, а также по расследованию ряда других преступлений.

По версии Генеральной прокуратуры, для обеспечения преступной деятельности использовалось более 400 предприятий-резидентов Украины, большинство из которых имело признаки фиктивности, субъекты хозяйственной деятельности в оффшорных зонах за рубежом (Кипр, Панама, Гонконг, Британские Виргинские Острова, Белиз), открытые банковские счета (преимущественно в Латвии).

"Досудебным расследованием в уголовном производстве установлено, что указанные операции, связанные с приобретением пакета акций ряда средств массовой информации, корпоративных прав на них, и погашением кредита в размере $160 млн, предоставленного Укрэксимбанком для "Ветек Медиа Инвест" по кредитному договору от 28 октября 2013 года, имеют признаки легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем", - отмечается в решении суда.

В тексте документа также указывался риск потери этих активов, как и то, что в случае доказанности их незаконного происхождения, они подлежат процедуре спецконфискации.

Суд удовлетворил ходатайство следователей и прокуроров Генпрокуратуры, наложив арест на имущество UMH group.

Как сообщалось, конечным бенефициаром UMH group является сбежавший в Россию бизнесмен Сергей Курченко.

Группа ВЕТЭК бизнесмена С.Курченко и UMH 6 ноября 2013 года досрочно закрыли сделку купли-продажи медиахолдинга. Генеральная прокуратура Украины в марте 2014 года объявила С.Курченко в розыск.

В UMH group входит около 50 брендов СМИ, включая печатную прессу и радиостанции, в частности: "Корреспондент", "Forbes Украина", Vogue, "Теленеделя" "Комсомольская правда", "Аргументы и факты в Украине", i.ua, bigmir.net, football.ua, "Ретро FM", "Наше радио", Europa Plus, "Авторадио" и другие.