Киев рассматривает возможность установки новой телерадиовышки для вещания на ОРДЛО – Джапарова

Первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова заявляет, что сейчас рассматривается возможность постройки новой телерадиовышки для вещания на неподконтрольную властям Украины часть Донецкой и Луганской областей, а вышку в Покровском планируется открыть в 2018 году.

"Мы уверенны, что на протяжении года появится еще одна вышка, высотой под 200м в Покровском, которая обеспечит цифровой аналоговый сигнал радио и телевидения украинского", - сказала первый замминистра на пресс-конференции во вторник в Киеве.

По ее словам, целью постройки данной вышки является оптимизации вещания на подконтрольной территории.

Э.Джапарова также отметила, что вопросы возведения еще одной вышки, но уже для трансляции украинского вещания на неподконтрольные Киеву районы Донецкой и Луганской областей, прорабатываются.

"Не могу объявить местность, но нами ведется, в том числе, техническое согласование постройки еще одной вышки для трансляции украинского сигнала и теле- и радио- на неподконтрольную территорию", - сказала первый замминистра.

При этом Э.Джапарова не сообщила каких-либо подробностей по данному проекту, пояснив, что по причине обеспечения безопасности информация о месте возможного расположения вышки пока является закрытой.