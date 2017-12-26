Телеком

15:28 26.12.2017

Киев рассматривает возможность установки новой телерадиовышки для вещания на ОРДЛО – Джапарова

Киев рассматривает возможность установки новой телерадиовышки для вещания на ОРДЛО – Джапарова

Первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова заявляет, что сейчас рассматривается возможность постройки новой телерадиовышки для вещания на неподконтрольную властям Украины часть Донецкой и Луганской областей, а вышку в Покровском планируется открыть в 2018 году.

"Мы уверенны, что на протяжении года появится еще одна вышка, высотой под 200м в Покровском, которая обеспечит цифровой аналоговый сигнал радио и телевидения украинского", - сказала первый замминистра на пресс-конференции во вторник в Киеве.

По ее словам, целью постройки данной вышки является оптимизации вещания на подконтрольной территории.

Э.Джапарова также отметила, что вопросы возведения еще одной вышки, но уже для трансляции украинского вещания на неподконтрольные Киеву районы Донецкой и Луганской областей, прорабатываются.

"Не могу объявить местность, но нами ведется, в том числе, техническое согласование постройки еще одной вышки для трансляции украинского сигнала и теле- и радио- на неподконтрольную территорию", - сказала первый замминистра.

При этом Э.Джапарова не сообщила каких-либо подробностей по данному проекту, пояснив, что по причине обеспечения безопасности информация о месте возможного расположения вышки пока является закрытой.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Украинское телерадиовещание на территорию Крыма в 2018 будет осуществляться из Чонгарской и Чаплынской телевышек

ПОСЛЕДНЕЕ

Мобильные операторы согласились ежеквартально предоставлять МЭРТ данные о турпотоках

Украинские телеканалы превысили языковые квоты по объемам украиноязычного контента в эфире

"Сегодня Мультимедиа" выделит 30 млн грн беспроцентного займа ТРК "Украина"

"Нова пошта" открыла 22-е отделение для приема и выдачи грузов без ограничений по весу в Киеве

"Укртелеком" заявляет о непричастности к срабатыванию сирен оповещения во Львове 25 декабря

ISSP открыла Security Operations Center в Польше

В Китае за три года закрыты 13 тыс. вебсайтов

Time Warner и AT&T перенесли дедлайн завершения слияния на 21 июня

Time Warner и AT&T перенесли дедлайн завершения слияния

В Китае за три года закрыты 13 тыс. вебсайтов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА