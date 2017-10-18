НКРСИ создала экспертную группу для разблокирования услуги переноса номера MNP

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), создала временную экспертную группу для предоставления консультаций по вопросам внедрения услуг по переносу абонентских номеров (MNP) при смене оператора.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе регулятора, основной задачей такого решения является совместный поиск с участниками рынка и представителями госорганов альтернативных путей запуска этой услуги.

В пресс-службе напомнили, что НКРСИ в 2014 году в рамках своих полномочий определила Украинский государственный центр радиочастот (УГЦР) администратором базы данных перенесенных абонентских номеров, однако УГЦР пока не удалось отобрать поставщика оборудования и программного обеспечения MNP из-за затянувшихся судебных разбирательств.

"Спустя три года ситуация с MNP находится в состоянии неопределенности из-за судебных процессов. Постоянно ждать невозможно, нужно искать альтернативные пути построения этой услуги", – поддержал это решение регулятора исполнительный директор УГЦР Вадим Гулько.

По его словам, в рамках поиска "плана Б" в сложившейся ситуации экспертная группа с участием операторов рынка может проработать вопрос выбора на конкурсе нового администратора MNP, рассмотреть предложения претендентов на эту роль и условия его отбора.

В то же время В.Гулько подчеркнул, что УГЦР продолжит добиваться подтверждения своей правоты в судах.

"Есть три решения первых инстанций – это значит, что мы на шаг ближе к определенности. Должно пройти еще три апелляционных суда, после чего решение вступает в силу. Поэтому мы, со своей стороны, видим свет в конце туннеля", – сказал исполнительный директор госпредприятия.

По его словам, основной проблемой по-прежнему остается сложность спрогнозировать, как много времени займут эти разбирательства.

"Сперва мы надеялись, что суды завершатся два года назад, потом – год назад. В феврале этого года мы думали, что уже на финише, но в апреле снова были решения судов, которые все перечеркнули", – напомнил судебную эпопею В.Гулько.

Он выразил уверенность, что нуждающиеся в услуге MNP граждане не должны быть заложником такой сложной судебной системы, поэтому нацеленное на поиск альтернативных путей скорейшего разрешения ситуации с привлечением всех участников рынка решение НКРСИ – это шаг в правильном направлении.