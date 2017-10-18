Более 20 украинских фильмов произведено с января

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что с января 2017 года было произведено более 20 украинских фильмов.

"Уже в этом году мы получили более 20 фильмов украинского производства, и это начало", - сказал он на заседании Кабинета министров Украины в среду.

Премьер отметил, что на поддержку производства кино в 2017 году было выделено 500 млн грн, аналогичная сумма заложена и в проект госбюджета на 2018 год, однако В.Гройсман не исключил, что в ходе доработки проекта госбюджета эта сумма будет увеличена.

Глава правительства подчеркнул, что производство кино - это не только культура, но и вклад в экономику.