Определен состав украинской секции выставки CES-2018

Состав украинской секции UaTech Expo, которая будет представлена на ежегодной Международной выставке потребительской электроники International Consumer Electronics Show (CES-2018) в Лас-Вегасе определен 12 октября рамках конкурса, организованного Украинской ассоциации венчурного капитала и прямых инвестиций (UVCA) совместно с фондом Western NIS Enterprise Fund (WNISEF).

В рамках финала конкурса UVCA Challenge: CES Edition 2018 было определено десять лучших IoT (Интернет вещи) и Hardware стартапов, которые сформируют украинскую секцию на выставке.

Среди победителей, которые бесплатно примут участие в CES-2018 и представят свои продукты потенциальным инвесторам Senstone, позволяющий переводить голосовые заметки в текст, EIT – рюкзак с цифровым LED дисплеем, позволяющий транслировать любые изображения со смартфона, Kidslox – родительский контроль с мобильных телефонов и планшетов, Kray Technologies - дроны с собственным ПО, которые позволяют значительно повысить эффективность аграрного хозяйства.

Кроме того, на выставку CES-2018 поедут также такие проекты, как онлайн-платформа 3D-печати Kwambio, кресло для погружения в виртуальную реальность на 360° MMone, технология для агросектора по повышению объемов урожая Agrieye, устройство, направленное на избежание потенциальных аварий на дороге Discoperi, а также проекты LaMetric и PassivDom

В целом к конкурсу было допущено около 80 проектов, в финал вышло 20.

Проведение CES-2018 запланировано на 9-12 января 2018 года.

В ассоциации отметили, что большинство украинских прошлогодних проектов после участия в CES-2017 уже получили инвестиции, нашли партнеров и клиентов, некоторые из них, в частности, SolarGaps, Luciding провели успешные кампании на Kickstarter или начали предварительную продажу.

Как сообщалось, в 2017 году на выставке украинская секция из восьми стартапов была представлена впервые. Победителями конкурса стали Raccoon.world, Luciding, Wider, Leantegra, SolarGaps, Hideez, MMOne Project, Technovator.

Украинская ассоциация венчурного капитала и прямых инвестиций (UVCA) создана по образцу Европейской ассоциации венчурного и частного капитала (InvestEurope). В состав UVCA уже входит более 40 членов - лидеров международного и украинского инвестиционного рынка: Almaz Capital, AVentures Capital, Digital Future, Horizon Capital, HP Tech Ventures, KM Core, Intel Capital, EBRD и т.д.

Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) - фонд с капиталом в размере $150 млн, который инвестирует в предприятия малого и среднего бизнеса в Украине и Молдове. Western NIS Enterprise Fund был основан в 1994 году на средства правительства США через Агентство США по международному развитию (USAID). За более чем 20 лет фонд инвестировал $168 млн в 118 компаний.

С 2015 года Фонд реализует программу технической помощи в Украине и Молдове на общую сумму $35 млн, основными элементами которой являются содействие экспорту, м