Грузинский оператор Magticom получил кредит ЕБРР на $40 млн

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил крупнейшему в Грузии мобильному оператору Magticom кредитную линию в размере $40 млн для финансирования проектов развития интернета в регионах страны.

Как сообщили "Интерфаксу" в грузинской компании, привлеченные кредитные средства уже начали осваиваться.

"Как и планировалось, они направляются на осуществление проектов, предусматривающих расширение сервиса интернет-телевидения в 57 городах и районах страны с использованием инфраструктуры Delta-Net (сеть Delta Com), которую Magticom приобрел в ноябре прошлого года", - сказали в компании.

Это уже второй кредит, полученный Magticom от ЕБРР. В июле 2016 года компания привлекла $100 млн у ЕБРР в рамках покупки операционных активов Caucasus Online, являвшейся лидером грузинского интернет-рынка. Кредитные средства были направлены на приобретение у Caucasus Online платформы широкополосной фиксированной интернет-сети с целью ее расширения в отдаленных от Тбилиси регионах и предоставления потребителям высококачественной и быстрой связи.

После этого Magticom стал первым оператором связи в Грузии, предлагающим потребителям четыре полных сервиса: мобильная телефония, фиксированная телефония, интернет (мобильный и кабельный) и телевидение (спутниковое и IPTV).

Magticom, владельцами которого являются американские компании International Telcell Cellular LLC и Telcell Wireless LLC, учреждена в 1996 году. Компания занимает 39,2% рынка мобильной связи Грузии, ее сеть охватывает более 95% населенной территории страны и обслуживает до 3 млн потребителей. Magticom - единственный мобильный оператор на грузинском рынке, который предлагает услуги 4,5G (LTE-Advanced).

ЕБРР - один из крупнейших международных кредиторов и инвесторов Грузии. С 1991 года банк выделил республике 2,874 млрд евро на финансирование 198 проектов в разных секторах экономики. При этом более 80% инвестиционного портфеля банка приходится на частный сектор.