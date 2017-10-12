Телеком

18:18 12.10.2017

Facebook обнародует якобы связанную с Россией рекламу по решению конгресса США

Facebook обнародует якобы связанную с Россией рекламу по решению конгресса США

Американская компания Facebook обнародует около 3 тыс. рекламных объявлений, купленных якобы связанными с Москвой фирмами, когда об этом распорядится конгресс США, занимающийся расследованием предположительного вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году, сообщает в четверг агентство.

"Важно, чтобы они (конгрессмены - ИФ) получили полную картину, а затем обрисовали ее американскому народу. Когда они будут готовы обнародовать эти рекламные объявления, мы это сделаем", - заявила операционный директор Facebook Шэрил Сэндберг.

Ш.Сэндберг подчеркнула, что компания передала в конгресс данные о рекламных объявлениях, а также о веб-страницах, куда они вели по ссылке, и продолжает предоставлять нужную для расследования информацию.

"Во время выборов с нашей сетью произошли такие вещи, которые не должны были произойти. Мы несем ответственность за то, чтобы сделать все возможное в наших силах, чтобы предотвратить такое в будущем", - добавила она.

Ранее Facebook передал подборку из 3 тыс. рекламных сообщений, якобы размещенных Россией, в комитет по разведке палаты представителей конгресса США. Все эти объявления были связаны с 470 страницами и аккаунтами, зарегистрированными в социальной сети.

В настоящее время в США проходит расследование, которое должно установить, имело ли место российское вмешательство в выборы президента США в 2016 году.

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