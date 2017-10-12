Microsoft и Facebook проложили самый мощный интернет-кабель через Атлантику

Американские компании Microsoft и Facebook совместно с испанской Telxius закончили работу по прокладке трансатлантического интернет-кабеля Marea.

В настоящее время он является самым мощным подводным кабелем, пересекающим Атлантику, сообщается в пресс-релизе Microsoft. Его пропускная способность составляет 160 Тбит данных в секунду, что в 16 млн раз больше, чем средняя скорость обычной домашней интернет-линии. Это эквивалентно 71 млн одновременных просмотров потокового видео высокой четкости.

Новый сверхскоростной интернет-кабель соединил между собой Бильбао (Испания) и Вирджиния-Бич (США). Планируется, что он будет запущен в эксплуатацию в начале 2018 года и сможет взять на себя значительную часть трафика между двумя континентами.

Подавляющая часть интернет-трафика сейчас проходит по кабелям, пересекающим дно океанов и соединяющим между собой континенты. Выход из строя части этой сети может быть критическим для связи между странами. Например, в 2012 году ураган "Сэнди" повредил большинство кабелей, находящихся в Нью-Йорке и Нью-Джерси, которые являются основными точками выхода кабелей на берег. В итоге интернет-соединение между Северной Америкой и Европой отсутствовало в течение нескольких часов.

Именно ради повышенной отказоустойчивости и более надежного соединения Marea был размещен значительно южнее других трансатлантических кабелей, отмечается в сообщении.

Он проходит на глубине более 3 км, его протяженность превышает 6,6 тыс. км, а масса около 4,65 тыс. тонн. Проект стартовал в 2016 году.

Конечная точка Marea в Бильбао обеспечивает удобный выход к сетевым хабам в Африке, на Ближнем Востоке и в Азии. Огромная пропускная способность кабеля поможет удовлетворить растущий спрос на интернет и облачные сервисы. Согласно результатам исследования Brookings, к 2020 году доступ в интернет будут иметь 5 млрд человек - практически вдвое больше, чем сейчас.