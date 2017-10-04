НКРСИ обнародовала информацию о распределении номерного ресурса

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), для обеспечения реализации права потребителей на выбор поставщика услуг и всестороннего информирования операторов, провайдеров телекоммуникаций по номерного ресурса, который используется операторами телекоммуникаций на телекоммуникационной сети общего пользования Украины, обнародовала данные о распределении номерного ресурса.

Согласно сообщению на веб-сайте комиссии, информация структурирована по следующим видам номерного ресурса: номера местных телефонных сетей фиксированной связи; национальные идентификационные коды сетей фиксированной связи негеографическим плана нумерации формата 89х (NDC); национальные идентификационные коды сетей мобильной связи (NDC); идентификационные коды сети мобильной связи (MNC); сокращенные номера, которые начинаются на цифру "1"; коды услуг альтернативного выбора сети, коды выбора нетелефонные сети; коды операторов глобальных услуг "800", "Вызов за счет вызываемого абонента" и "900", "С распределением прибылей"; международные, транзитные и конечные коды пунктов сигнализации сети СКС-7 (ISPC, STP / SP).

Обнародован также перечень форматов и индексов номерного ресурса, который используется на временно оккупированных территориях Украины с нарушениями международного и национального законодательства в сфере электросвязи и подлежит блокированию.

"Данная страница будет ежемесячно обновляться в соответствии с принятыми решениями НКРСИ и включает сведения об: операторах, которым выделен ресурс; номерах и датах принятых решений НКРСИ и разрешительных документах; виде, объеме и индексах номерного ресурса; территории использования; сроках действия разрешений", - отмечается в сообщении комиссии.