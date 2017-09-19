Телеком

18:33 19.09.2017

"Киевстар" в течение часа восстановил связь после повреждения магистрали Львов-Хмельницкий земработами

Перебои с мобильной связью компании "Киевстар" в Каменец-Подольском и ряде других близлежащих населенных пунктов во вторник были связаны с внешними повреждениями на магистрали Львов-Хмельницкий, причиной которых, по предварительным выводам, стали несанкционированные земляные работы.

"Внешние повреждения были зафиксированы около 11:00. По состоянию на 12:00 работа мобильной сети в Каменец-Подольском и большинстве других населенных пунктов, пострадавших в результате повреждения магистрали, восстановлена в штатном режиме", – сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании "Киевстар".

"Киевстар" – крупнейший украинский оператор мобильной связи, обслуживавший на конец июня этого года 26,1 млн абонентов.

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