"Киевстар" в течение часа восстановил связь после повреждения магистрали Львов-Хмельницкий земработами

Перебои с мобильной связью компании "Киевстар" в Каменец-Подольском и ряде других близлежащих населенных пунктов во вторник были связаны с внешними повреждениями на магистрали Львов-Хмельницкий, причиной которых, по предварительным выводам, стали несанкционированные земляные работы.

"Внешние повреждения были зафиксированы около 11:00. По состоянию на 12:00 работа мобильной сети в Каменец-Подольском и большинстве других населенных пунктов, пострадавших в результате повреждения магистрали, восстановлена в штатном режиме", – сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании "Киевстар".

"Киевстар" – крупнейший украинский оператор мобильной связи, обслуживавший на конец июня этого года 26,1 млн абонентов.