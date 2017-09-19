СБУ проводит следственные действия в офисе "Евротранстелекома"

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят следственные в офисе крупного магистрального телеком-оператора "Евротранстелеком", сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в спецслужбе.

"Мы подтверждаем информацию о проведении обысков в "Евротранстелекоме", - сказала спикер СБУ Елена Гитлянская.

По ее словам, следственные действия проводятся в рамках расследования уголовного производства по ст.111 (Государственная измена) и ст.258-3 (Создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

В компании агентству не стали комментировать ситуацию.

ООО "Евротранстелеком" (Киев), согласно госреестру, создано в 2001 году. Его бенефициарами гражданин Лихтенштейна Уанс Георг Шпиц через Gо Іnvеsт Аg (Швейцария) – 49,6% и Gо Ost Іnvеsт Аg (Лихтенштейн) – 21%, Вера Шайбер через "Вирткон Гмбх" (Австрия) – 21,4 и Наталия Федюшина через ООО "Натан" (Киев) – 8%.

Компания в 2015 году увеличила выручку на 7,5% – до 94,45 млн грн, однако ее чистый убыток возрос в 3,2 раза – до 13,87 млн грн. Данные за 2016 год пока отсутствуют.

"Евротранстелеком", согласно информации на сайте, построил волоконно-оптические линии связи длиной более 6 тыс. км. На размещенной на корпоративном сайте карте сети и странице о точках присутствия компании указаны неподконтрольные города и территории в зоне АТО.