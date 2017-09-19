Нацсовет по телерадиовещанию в I полугодии зафиксировал лишь 15 нарушений закона о языковых квотах на радио

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания 19 сентября представил результаты соблюдения радиостанциями введенных в прошлом году квот песен и ведения передач на украинском языке.

Как сообщила пресс-служба совета, проведенные в период с января по июль этого года шесть волн мониторингов показали, что практически все радиостанции - общенациональные, региональные и местные - выполняют закон о квотах украинского языка.

"За последние полгода мы зафиксировали лишь 15 нарушений закона, из-за чего насчитали штрафов на общую сумму 634 тыс. грн. Учитывая то, что штраф за невыполнение квот составляет 5% суммы лицензионного сбора, радиостанции пытаются перевыполнять квоты, чтобы случайно не нарушить закон ", - пояснил глава Нацсовета Юрий Артеменко.

Он подчеркнул, что несмотря на ограниченные ресурсы, в том числе в регионах, Национальный совет осуществляет эффективный надзор и не идет на компромиссы в одном случае правонарушения, даже если речь идет о недовыполнение квоты на 0,1%.

По информации члена Нацсовета Сергея Костинского, в среднем общенациональные радиостанции превышают квоту по трансляции украиноязычных песен на 7%, а по ведению передач на государственном языке - на 30%.

Региональные и местные вещатели более мощно перевыполняют требования закона, чем общенациональные радиостанции. Квота украинских песен больше установленного минимума на 20%, доля ведения передач на государственном языке - на 38%.

"Можем ожидать, что 8 ноября, когда квота песен на украинском языке по закону увеличится до 30%, средний показатель на общенациональных радиостанциях в отношении украинских песен фактически возрастет до 35 - 40%, - цитируется в сообщении С.Костинский.

Он также прогнозирует, что на областном уровне средние показатели относительно песен и языка ведения передач, которые на данный момент составляют соответственно 45% и 88%, также возрастут, прежде всего, благодаря местным и региональным радиостанциям, работающих на юге, востоке и в центре Украины.

"Мы ожидаем, что в следующем году они выйдут в среднем на 45% песен на украинском языке", - добавил он.

Нацсовет отмечает, что сейчас все радиостанции соблюдают требования закона, согласно которым доля украиноязычных песен в эфире должна составлять не менее 25%, а доля ведения передач - 50%. Поэтому, как свидетельствуют данные мониторингов, для радиовещателей не будет проблематичным повышение этих квот с 8 ноября 2017 года, когда в эфире доля песен на украинском языке должна увеличиться до 30%, а языка ведения программ и передач - до 55%.

Как сообщалось, 8 ноября 2016 вступил в силу закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно доли музыкальных произведений на государственном языке в программах телерадиоорганизаций".

В первый год его действия общий объем песен на государственном языке, в том числе с 7.00 до 14.00 и с 15.00 до 22.00, должен составлять не менее 25%, а объем ведения передач на украинском языке - не менее 50%. С 8 ноября 2017 года эти показатели составят соответственно 30% и 55%, а с 8 ноября 2018г. - 35% и 60%.