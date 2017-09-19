Конкурс на услугу MNP отменен по причине отсутствия должного количества участников

Открытые торги по закупке услуги переноса номеров при смене оператора (MNP), ранее объявленные Украинским государственным центром радиочастот (УГЦР) в системе ProZorro, отменены, поскольку на конкурс поступила заявка только одного участника.

Согласно данным в системе ProZorro, единственным участником стал консорциум "Украинский центр поддержки номеров и адресов", который при стартовой цене 40 млн грн предложил услуги за 15,25 млн грн.

Указанный тендер был объявлен 17 августа 2017 года.

"Я не хотел бы пока комментировать, мы только вчера об этом узнали. Рассматриваем разные варианты. Если решим вновь перезапустить конкурс, это будет в ближайшее время", – сказал агентству "Интерфакс-Украина" глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), Александр Животовский в кулуарах форума Huawei CA&C Mobile Broadband Forum в Киеве во вторник.

Как сообщалось, УГЦР на внеплановом заседании комитета по конкурсным торгам госпредприятия 31 июля этого года единогласно решил отменить состоявшиеся в конце 2015 года - начале 2016 года предыдущие торги по MNP, ставшие предметом затянувшихся судебных разбирательств между участниками. В результате были пропущены законодательно установленные сроки внедрения этой услуги.

В частности, на тех торгах УГЦР 5 января 2016 года отобрал из шести участников для реализации проекта MNP ООО "Диалинк". "Эс Ай Центр", не допущенная к оценочной фазе тендера, но подавшая почти вдвое более дешевую заявку, и ее партнер Teletech успешно обжаловали результаты конкурса в Антимонопольном комитете Украины (АМКУ). УГЦР решил отказаться от судебной тяжбы с АМКУ и выполнил всего его предписания, 21 апреля 2016 года определив победителем конкурса по MNP "Эс Ай Центр". После чего "Диалинк" подала около 20 судебных исков по обжалованию вышеуказанных решений, вследствие чего внедрение MNP было заблокировано на более чем полгода.

В апреле 2017 года Высший хозяйственный суд Украины, рассмотрев кассационную жалобу ООО "Диалинк", отменил решения судов предыдущих инстанций о признании заключенным договора между УГЦР и "Эс Ай Центр" по внедрению в стране MNP и направил дело на новое рассмотрение. Из-за этого решения процесс внедрения MNP снова был приостановлен минимум на несколько месяцев.

Глава НКРСИ А.Животовский в конце июня 2017 года выразил надежду, что внедрение услуги MNP будет завершено до конца текущего года.