Проект бюджета-2018 предусматривает 500 млн грн на развитие отечественного кинематографа
Проект государственного бюджета Украины на 2018 год предусматривает увеличение финансирования культуры на 900 млн грн, из которых 500 млн грн предназначено для развития украинского кинематографа, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе презентации проекта бюджета в пятницу.
Он также уточнил, что более 50 млн грн предусмотрено на чествование памяти героев Революции Достоинства, а 200 млн грн - на строительство Пантеона героев и Национального музя "Мемориал жертв голодомора".