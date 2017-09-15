Глава ГКАУ: проект "Лыбидь" должен быть завершен, несмотря на все трудности

Глава Государственного космического агентства Украины (ГКАУ) Павел Дегтяренко провел рабочее совещание в ГП "Укркосмос", где рассматривалась ситуация с ходом выполнения реализуемого в рамках международной кооперации проекта создания Национальной системы спутниковой связи (НССС) и запуска первого украинского телекоммуникационного спутника "Лыбидь", сообщила пресс-служба украинского космического ведомства.

Глава украинского космического ведомства подчеркнул, что проект "Лыбидь" "должен быть реализован, несмотря на все трудности", - отмечается в сообщении.

П.Дегтяренко также ознакомился с инфраструктурой ГП "Укркосмос", уделив отдельное внимание центру управления полетом космического аппарата (КА) "Лыбидь".

В ходе посещения ГП "Укркосмос" глава ГКАУ также ознакомился с новыми перспективными направлениями работы предприятия, среди которых проект создания технологической площадки регионального телевещания "Страна ТВ", а также DTH платформы на основе проведенной глубокой модернизации оборудования телепорта предприятия, сообщает пресс-служба.

Как сообщалось, в 2009 году ГКАУ и канадская MacDonald Dettwiler and Associates (MDA) подписали контракт на создание спутника национальной спутниковой системы связи (НССС) "Лыбидь", MDA выступает головным подрядчиком по созданию системы. Финансирование проекта обеспечено за счет привлеченного в 2009 году под госгарантии кредита Канадского экспортного агентства (EDS) объемом $254,6млн. Реализация проекта была под угрозой срыва в связи с аннексией Крыма и утратой украинской стороной оставшейся на полуострове задействованной в проекте наземной инфраструктуры. Взяв на себя дополнительные финансовые обязательства, Украина обеспечила преодоление форс-мажора: в 2014-2015 годах на материке создан новый центр управления полетом космическим аппаратом, а также новый командно-измерительный пункт. Созданный на платформе Express 1000HТ ОАО "Информационные спутниковые системы им.Решетнева" (ИСС, РФ) спутник, с лета 2014 года по желанию канадского генподрядчика находится на ответственном хранении на российском предприятии-изготовителе.

Изначально запуск "Лыбиди" был намечен на 2012 год, сроки запуска неоднократно смещались по техническим причинам.

С целью обеспечения запуска в 2017 году, в начале года руководством Украины принято решение о дофинансировании проекта в связи с его удорожанием в новых условиях еще на $17 млн.