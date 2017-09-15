Украинские проекты уже собрали около $2 млн на краудфандинговых площадках в 2017г

Украинские стартапы по состоянию на середину августа 2017 года собрали на краудфандинговых платформах $1,895 млн, что в четыре раза больше общей начальной цели, сообщила пресс-служба Украинской ассоциации венчурного капитала и прямых инвестиций (UVCA.eu).

По ее данным, украинские стартапы все чаще выходят на краудфандинговые платформы, в том числе крупнейшие в мире - Kickstarter и Indiegogo, на которых с начала текущего года запущено 35 кампаний. Их цель - поиск первых клиентов и заказов, дополнительный PR и анализ рынка. При этом есть и более опытные проекты, имеющие в запасе несколько успешных кампаний для сбора средств.

Как отмечает ассоциация, по итогам января-июля 2017 год стал одним из "самых богатых" на успешные краудфандинговые кампании в истории украинских стартапов.

"Согласно ежегодному обзору инвестиционного рынка от UVCA, в 2016 году большинство стартапов получило инвестиции на SEED или посевной стадии. Краудфандинговые платформы – отличная альтернатива для продуктов на более ранней стадии. Кроме того, успех кампании станет дополнительным аргументом при последующих переговорах с потенциальными инвесторами", - цитируется в сообщении исполнительный директор UVCA Ольга Афанасьева.

Ассоциация подчеркивает, что большая часть проектов (83%) успешно собрала необходимые суммы.

Как отмечает UVCA, Kickstarter более популярен среди украинских разработчиков: 27 кампаний (77% от всех проектов) были запущены именно на этой платформе в этом году. Indiegogo используют в качестве дополнительного канала для сбора средств. Например, стартапы Luciding, Senstone, Hushme практиковали параллельный запуск промокампаний сразу на двух платформах.

"Очевидно, что проекты тщательнее готовятся к выходу на краудфандинговые платформы: заранее продумывают PR-стратегии и работу с будущими бекерами (потенциальные участники проектов – ИФ)", - отметила глава исследовательского комитета UVCA. Марианна Ярош.

По данным UVCA, наиболее успешными кампаниями в 2017 году по критерию соотношения заявленной цели и собранных средств стали: Jollylook (экологичная фотокамера для мгновенных снимков), которым удалось собрать $377 тыс. вместо $15 тыс. заявленных изначально; Senstone (кулон для преобразования голосовых заметок в текст) - суммарно проект поднял $370 тыс.; UGEARS Hurdy-Gurdy (механические музыкальные модели) - удалось собрать более $290 тыс.

Между тем, как отмечает ассоциация, не всегда существует возможность определить "сопричастность" проекта к Украине: около половины проектов указывает свое местоположение США. Это связано с их нацеленностью на глобальный рынок. Однако в последнее время все чаще в описании проектов можно встретить украинские города.

Украинская ассоциация венчурного капитала и прямых инвестиций (UVCA.eu) создана по образцу Европейской ассоциации венчурного и частного капитала (InvestEurope). В состав UVCA уже входит более 40 членов - лидеров международного и украинского инвестиционного рынка: Almaz Capital, AVentures Capital, Digital Future, Horizon Capital, HP Tech Ventures, KM Core, Intel Capital, EBRD и т. д.

Ассоциация формирует будущее направление развития индустрии прямых инвестиций путем содействия инвестиционным возможностям в Украине, представляет интересы частных инвесторов перед политическими деятелями, содействует улучшению инвестиционного и бизнес-климата страны.