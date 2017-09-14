Рост спроса на локальные новости в мире ожидается в ближайшие годы – исследование

В ближайшие годы ожидается рост мирового спроса на локальные новости и нишевые темы в медиа, прогнозирует компания Ericsson Networked Society Lab развитие медиарынка.

"Цифровая трансформация медиа будет сопровождаться развитием контента и сервисов нового поколения", – говорится в пресс-релизе компании по итогам ее исследования.

Аналитики компании прогнозируют развитие узкоспециализированных медиа, переход к системе "контент по запросу" и возрастание роли "мобильных" новостей.

"Новости станут первым типом контента, который будет подстраиваться под различные разрешения экранов", – отмечают они.

Согласно исследованию, в ближайшее время контент будет все более персонализироваться. "Одни и те же статьи могут быть написаны под каждого читателя", – подчеркивают аналитики.

По их мнению, влиять на рынок медиа будет также активное распространение виртуальной и дополненной реальностей. Потребители будут не просто смотреть или читать новости, но и "переживать" их, будто сами находятся в центре событий. Инвестиции в виртуальную реальность ожидаются в размере $150 млрд в 2020 году, отмечается в исследовании.

Кроме того, по мнению аналитиков, онлайн-реклама будет анализировать поведение пользователя, в частности, его поисковую историю и манеру публикации. В свою очередь, потребители будут платить за персонализированную информацию, например, за рекомендации по ресторанам.

"Персонализированные СМИ будут заботиться о нуждах каждого пользователя, предлагая соответствующие сервисы", – утверждают авторы исследования.

В ходе исследования было опрошено более 4 тыс. чел. в Швеции, Бразилии, США и Южной Корее.

Ericsson Networked Society Lab специализируется на исследованиях новых возможностей в обществе, возникающих в результате развития коммуникационных технологий. С 2008 года Эксперты компании анализируют технологическую трансформацию промышленности, бизнеса, общества и быта.