47-й кинофестиваль "Молодость" пройдет в мае-июне 2018 года

Киевский международный кинофестиваль "Молодость", который традиционно проходил осенью, становится весенним, очередной 47-й пройдет в мае 2018 года, сообщил генеральный директор этого кинофестиваля Андрей Халпахчи.

"Что касается перенесения дат. (…) Мы много над этим думали… наш фестиваль как международный уже существует почти 27 лет и, безусловно, должен быть какой-то новый толчок и какие-то изменения для нового развития этого фестиваля. Мы долго спорили, я, открыто скажу, сначала отстаивал наш осенний срок, но меня переубедили, и я для себя решил: ну, что ж - это новый шаг, который надо осилить, который надо сделать интересным и новым. Фестиваль требует сегодня, открыто скажу, нового дыхания", - рассказал А.Халпахчи на пресс-конференции в четверг в Киеве.

Он сообщил, что 47-й КМКФ "Молодость" состоится 27 мая – 3 июня 2018 года, а в этом году 21-22 октября в Киеве пройдет марафон короткометражных фильмов.

"Мы решили провести все-таки национальный конкурс "короткого метра". Мы получили очень много фильмов, много заявок, и молодые режиссеры ждали этого события на очередном фестивале "Молодость" в октябре", - пояснил А.Халпахчи, отметив, что к 47-му фестивалю в мае будет подготовлена "полноценная национальная программа" короткометражных фильмов.

По его словам, на кинофоруме короткометражного кино будут представлены "несколько наших программ, таких как фестиваль фестивалей, франкоязычное кино, немецкоязычное кино". Он сообщил, что центральной площадкой фестиваля короткого метра традиционно остается кинотеатр "Киев" в столице Украины.

"Мы совместно с польским институтом имени Адама Мицкевича подготовили программу "Свобода" и покажем отреставрированную копию фильма известного режиссера Анджея Вайды "Человек из железа", победителя Каннского фестиваля", - рассказал директор "Молодости".

По словам А.Халпахчи, проведение фестиваля "Молодость" без поддержки правительства и местной власти невозможно.

Глава Государственного агентства Украины по вопросам кино (Госкино) Филипп Ильенко надеется, что финансирование фестиваля будет увеличено. "…возможности (финансовые – ИФ) немного увеличены по сравнению с прошлым, мы планируем профинансировать фестиваль "Молодость" в размере 1 млн 300 тыс. грн", - сказал Ф.Ильенко, отметив, что надо еще поработать и "пролоббировать соответствующие расходы в проекте государственного бюджета на 2018 год".

Он напомнил, что в прошлом году на финансирование фестиваля предусматривалось 750 тыс. грн - "это совсем смешные деньги для такого фестиваля".